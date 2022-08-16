https://sputnik-georgia.ru/20220816/vse-po-zakonu-natsionalnaya-komissiya-otvetila-na-pretenzii-smi-269496011.html

Все по закону: Национальная комиссия ответила на претензии СМИ

Все по закону: Национальная комиссия ответила на претензии СМИ

Комиссия в установленные сроки непосредственно оценит содержание спорного видеоролика в формате предметной проверки 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T17:06+0400

2022-08-16T17:06+0400

2022-08-16T17:06+0400

грузия

новости

политика

национальная комиссия по коммуникациям грузии

реклама

телевидение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24553/80/245538038_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_26896502a26d09c994775b9ee89a93f4.jpg

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям имеет право рассматривать любой вопрос, связанный с размещением рекламы, и претензии оппозиционных телеканалов безосновательны, говорится в заявлении на сайте регулятора.Оппозиционные телеканалы "Формула", "Мтавари архи" и "ТВ Пирвели" в ответ на принятие комиссией жалобы против них правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что комиссия не имела права рассматривать этот вопрос, так как претензии партии связаны с содержанием социального ролика и должны быть обращены к авторам ролика.При этом отмечается, что для признания жалобы неприемлемой со стороны комиссии не было никаких оснований, так как социальная и политическая реклама находится в надзорной сфере комиссии.Также комиссия отмечает, что рассмотрение вопроса пока не начато.Комиссия по коммуникациям рассмотрит жалобу "Грузинской мечты" на оппозиционные ТВ >>"Комиссия в установленные сроки непосредственно оценит содержание спорного видеоролика в формате предметной проверки, определит его категорию и только после этого примет решение о законности размещения рекламы в эфире", - говорится в заявлении.Комиссия отмечает, что вопрос законности рекламы четко регламентирован законодательством и вещатели должны хорошо понимать, что не нарушать закон их обязанность.О чем спорВ жалобе правящей партии речь идет о рекламных роликах на телеканалах "Мтавари архи", "Формула" и "ТВ Пирвели" по заказу неправительственной организации "Стыдно" (Сирцхвилиа).В видеоролике показана реакция условной семьи в Грузии на заявления представителей правящей партии "Грузинская мечта" в защиту ее основателя Бидзины Иванишвили, критику Европарламента, оценку событий на Украине и решений ЕС по Грузии. Ни один из героев ролика, которые смотрят все это по телевизору, не произносит ни слова – показаны только их лица и эмоции. После видеоряда идет призыв на акцию "Стыдно"."Грузинская мечта" против ТВ – дело рассмотрит комиссия по коммуникациям >>Организованная организацией "Стыдно" акция прошла перед парламентом Грузии в центре Тбилиси 24 июня, спустя неделю после того, как Евросоюз объявил о решении повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата. Организаторы выдвинули требование об отставке правительства и создании в стране нового, технократического кабинета министров на основе национального согласия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, национальная комиссия по коммуникациям грузии, реклама, телевидение