https://sputnik-georgia.ru/20220817/kakikh-zaymov-kosnetsya-snizhenie-sroka-kreditovaniya-v-gruzii-269545178.html
Каких займов коснется снижение срока кредитования в Грузии?
Каких займов коснется снижение срока кредитования в Грузии?
За год потребительские кредиты в Грузии выросли почти на треть 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T18:17+0400
2022-08-17T18:17+0400
2022-08-17T18:18+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк
национальная служба статистики грузии "сакстат"
федеральная резервная система
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23443/77/234437752_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b29bdcb206b317490b27a10f31bc10c4.jpg
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Сокращение срока погашения займов в Грузии с четырех до трех лет коснется как универсальных потребительских кредитов, так и кредитных карт, рассрочки и овердрафта, заявил начальник департамента финансовой стабильности Национального банка Давид Утиашвили.Решение Нацбанка о сокращении максимального срока на потребительские кредиты вступило в силу 16 августа. Оно направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию от избыточного роста потребительских кредитов. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в июле 2022 года годовой уровень инфляции составил 11,5% при целевом показателе 3%.По его словам, за год потребительские кредиты в Грузии выросли на 30%. В Нацбанке ожидают, что решение сократить срок погашения кредитов поможет снизить кредитную активность на 1%, и это положительно скажется на инфляции. Сейчас банкам приходится выдавать кредиты относительно меньшего объема.В Грузии сокращен срок выплаты потребительских кредитов>>"Мы думаем, что через год инфляция вернется к целевому уровню и необходимости в дополнительном использовании этого инструмента не будет", - сказал Утиашвили.Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.Активы банковского сектора Грузии выросли в июне >>В конце июля текущего года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари, – для этих кредитов нет нижнего предела.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23443/77/234437752_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_ec7ab170df89bd4fe1bda23e27805263.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальный банк, национальная служба статистики грузии "сакстат", федеральная резервная система
экономика, грузия, новости, национальный банк, национальная служба статистики грузии "сакстат", федеральная резервная система
Каких займов коснется снижение срока кредитования в Грузии?
18:17 17.08.2022 (обновлено: 18:18 17.08.2022)
За год потребительские кредиты в Грузии выросли почти на треть
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Сокращение срока погашения займов в Грузии с четырех до трех лет коснется как универсальных потребительских кредитов, так и кредитных карт, рассрочки и овердрафта, заявил начальник департамента финансовой стабильности Национального банка Давид Утиашвили.
Решение Нацбанка о сокращении максимального срока на потребительские кредиты вступило в силу 16 августа. Оно направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию от избыточного роста потребительских кредитов. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в июле 2022 года годовой уровень инфляции составил 11,5% при целевом показателе 3%.
"Основной причиной такого решения было замедление кредитной активности, так как эта активность влияет на инфляцию. Это касается всех видов необеспеченных потребительских кредитов. Это и универсальный потребительский кредит, и кредитная карта, рассрочка, овердрафт", - сказал Утиашвили в эфире Первого канала.
По его словам, за год потребительские кредиты в Грузии выросли на 30%.
В Нацбанке ожидают, что решение сократить срок погашения кредитов поможет снизить кредитную активность на 1%, и это положительно скажется на инфляции. Сейчас банкам приходится выдавать кредиты относительно меньшего объема.
"Мы думаем, что через год инфляция вернется к целевому уровню и необходимости в дополнительном использовании этого инструмента не будет", - сказал Утиашвили.
Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.
В конце июля текущего года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари, – для этих кредитов нет нижнего предела.