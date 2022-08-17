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Каких займов коснется снижение срока кредитования в Грузии?

Каких займов коснется снижение срока кредитования в Грузии?

За год потребительские кредиты в Грузии выросли почти на треть 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T18:17+0400

2022-08-17T18:17+0400

2022-08-17T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Сокращение срока погашения займов в Грузии с четырех до трех лет коснется как универсальных потребительских кредитов, так и кредитных карт, рассрочки и овердрафта, заявил начальник департамента финансовой стабильности Национального банка Давид Утиашвили.Решение Нацбанка о сокращении максимального срока на потребительские кредиты вступило в силу 16 августа. Оно направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию от избыточного роста потребительских кредитов. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в июле 2022 года годовой уровень инфляции составил 11,5% при целевом показателе 3%.По его словам, за год потребительские кредиты в Грузии выросли на 30%. В Нацбанке ожидают, что решение сократить срок погашения кредитов поможет снизить кредитную активность на 1%, и это положительно скажется на инфляции. Сейчас банкам приходится выдавать кредиты относительно меньшего объема.В Грузии сокращен срок выплаты потребительских кредитов>>"Мы думаем, что через год инфляция вернется к целевому уровню и необходимости в дополнительном использовании этого инструмента не будет", - сказал Утиашвили.Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.Активы банковского сектора Грузии выросли в июне >>В конце июля текущего года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари, – для этих кредитов нет нижнего предела.

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экономика, грузия, новости, национальный банк, национальная служба статистики грузии "сакстат", федеральная резервная система