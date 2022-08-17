https://sputnik-georgia.ru/20220817/monitoring-rynka-topliva-v-gruzii--otchet-agentstva-konkurentsii-269542868.html

Мониторинг рынка топлива в Грузии – отчет Агентства конкуренции

Мониторинг рынка топлива в Грузии – отчет Агентства конкуренции

Больше всего топлива с начала года завезли в Грузию из России - 40,8% 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T16:50+0400

2022-08-17T16:50+0400

2022-08-17T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Стоимость топлива в Грузии остается высокой, несмотря на снижение цен на нефть на мировых рынках и укрепление национальной валюты, говорится в исследовании Агентства конкуренции.Цель исследования рынка автомобильного топлива - изучение конкурентного поведения крупных продавцов на топливном рынке и его соответствия антимонопольному законодательству.С января по июль в Грузию было импортировано 810 320 тысяч литров бензина и дизеля 40 компаниями, при этом доля трех самых крупных компаний в импорте топлива составила 60,88%.Страны-импортерыС начала года наибольший объем топлива был импортирован из России - 40,8%. Далее следуют Румыния (26,5%), Болгария (13,4%), Туркмения (9,9%), Азербайджан (7,7%). На остальные страны приходится 1,7%.В исследовании отдельно приведены данные на апрель-июль. В этот период на российское топливо приходилось 64-65% всего импорта.Цена на бензин в Грузии увеличена искусственно – эксперт>>Что касается статистики за семь месяцев текущего года, доля бензина в общем импорте топлива - 56,1% (34,7% – марка Регуляр-92), а остальные 43,9% - это дизель.Как формируется ценаВ целом цена на топливо на бензоколонках формируется по совокупности сразу нескольких факторов – таможенная цена, акциз, НДС, операционные затраты и наценка.По данным Агентства, импортированное из России топливо - Регуляр-92, Премиум-95 и дизель - отличается значительно низкой себестоимостью по сравнению с топливом из Румынии.Премьер Грузии: цены на топливо в стране снижаются>>"Однако в случае с крупными компаниями розничная цена устанавливается на уровне, аналогичном топливу, импортируемому из европейских стран. Разница в себестоимости составляет в среднем 20-70 тетри за 1 литр топлива", - говорится в исследовании.В период с июня по июля 85-90% ввезенного в Грузии топлива пришлось на Россию и Румынию.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).

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