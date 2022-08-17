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Цена на бензин в Грузии увеличена искусственно – эксперт

Цена на бензин в Грузии увеличена искусственно – эксперт

Власти бездействуют, когда надеются на обещания импортеров снизить стоимость топлива, заявил эксперт 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T09:01+0400

2022-08-17T09:01+0400

2022-08-17T09:01+0400

грузия

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бензин

цены на топливо

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. В Грузии разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой в автозаправочных станциях очень большая, надбавка минимум 1 лари, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте текущего года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).По его словам, власти бездействуют, когда надеются на обещания импортеров снизить стоимость топлива. "Это так не происходит", – сказал он.Эксперт призвал экономическую команду правительства создать специальную структуру, которая будет работать над этим вопросом.Кроме того, как отметил Шенгелия, Центр международного прогнозирования и исследований не раз предлагал властям свой проект, который, в случае реализации, помог бы снизить цены на топливо до 2,5 лари. Но пока заинтересованности к данной инициативе никто не проявлял, отметил эксперт.Премьер Грузии: цены на топливо в стране снижаются >>Как на днях заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, несмотря на то, что цены на топливо были снижены в июле и августе, импортеры обещали нам, что они собираются снизить их еще больше – на 20-30 тетри к концу августа.Глава правительства сообщил, что поручил антимонопольному органу начать расследование и проверить добросовестность импортеров, а самих бизнесменов призвал лучше согласовывать свои действия с государством и простыми гражданами.В начале мая Гарибашвили поручил экономическому совету разобраться с причиной высоких цен на топливо.Когда подешевеет бензин в Грузии - мнение министра >>В результате отчета мониторинга состояния рынка топлива Агентство конкуренции сообщило, что в целом цена на бензин на бензоколонках формируется по сумме сразу нескольких факторов – таможенная цена, акциз, НДС, операционные затраты и наценка.Выяснилось, что цены на топливо, импортируемого из России, Болгарии и Румынии, несмотря на их различную себестоимость, продаются на грузинских АЗС по идентичной цене.В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.Когда в Грузии подешевеет бензин – ответ эксперта >>На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 3,59-3,90 лари за литр, регуляр – 3,39-3,65 лари за литр, супер – 4,09-4,29 лари за литр, евро дизель – 4,37-4,57 лари за литр, дизель – 4,10-4,50 лари за литр.

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грузия, новости, экономика, бензин, цены на топливо