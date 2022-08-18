https://sputnik-georgia.ru/20220818/obsuzhdenie-popravok-v-izbiratelnyy-kodeks-gruzii-nachalos-so-skandala-269588264.html

Обсуждение поправок в Избирательный кодекс Грузии началось со скандала

Обсуждение поправок в Избирательный кодекс Грузии началось со скандала

Неправительственные организации могут включиться в процесс, только если они сохраняют нейтралитет, заявил представитель правящей партии 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T21:07+0400

2022-08-18T21:07+0400

2022-08-18T21:24+0400

грузия

новости

политика

парламент грузии

избирательный кодекс грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/12/252352026_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c82f07ef0ff5fc35e41337a8ee337c35.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Отказ правящей партии приглашать на заседание рабочей группы по разработке поправок в Избирательный кодекс представителей одного из авторитетных НПО спровоцировал очередной скандал.Усовершенствование избирательного законодательства и устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ/ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией, является одним из 12 условий Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС."Мы приняли решение не приглашать представителей "Справедливых выборов" на заседание. На это есть свои основания, которые являются тем, что неправительственные организации могут включиться в процесс, только если они сохраняют нейтралитет. "Справедливые выборы" потеряли его после того, как присоединились к требованию отставки премьер-министра и правительства", - сказал глава рабочей группы, представитель правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе, имея в виду заявление НПО в связи с требованием молодежной организации "Сирцхвилия" об отставке правительства.Он подчеркнул, что двери рабочей группы открыты только для нейтральных НПО.Такое решение правящей партии вызвало скандал на заседании рабочей группы, которую в знак протеста покинул представитель другого авторитетного НПО по избирательной проблематике "Ассоциация молодых юристов Грузии" Николоз Симонишвили.Кризис в сакребуло Батуми: власти решили изменить Избирательный кодекс Грузии >>"Для меня неприемлемо находиться на встрече, куда не пускают моих коллег. Никто не может сказать, что мы бойкотируем эти встречи, мы просто не будем там, где нет наших коллег. Неприемлемо не пускать на встречу представителей гражданского сектора", - сказал Симонишвили.Директор НПО "Справедливые выборы" Нино Долидзе обвинила правящую силу в боязни критики."Правящая партия решила, что "Справедливых выборов" не будет в этой группе, что жаль. Это является ограничением прав гражданского общества и преследованием за то, что наша организация часто критикует власти", - сказала Долидзе.В парламенте Грузии создадут рабочие группы для выполнения 12 условий Евросоюза >>В правящей партии не считают решение рабочей группы дискриминацией."Когда НПО "Справедливые выборы" заявила, что власть нелегитимна и ей надо уйти, а сами представители этой организации должны стать премьер-министрами и министрами – это нарушение нейтралитета", - сказал депутат Давид Матикашвили.В каком виде продолжится работа группы и примут ли в ней участие другие НПО, станет известно уже на следующем заседании.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, парламент грузии, избирательный кодекс грузии