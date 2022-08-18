https://sputnik-georgia.ru/20220818/pravila-igornogo-biznesa-v-gruzii-mogut-byt-uzhestocheny-269581685.html

Правила игорного бизнеса в Грузии могут быть ужесточены

Правила игорного бизнеса в Грузии могут быть ужесточены

Законодательная база по регулированию игорного бизнеса будет усовершенствована, чтобы общество было защищено, а экономика управлялась более эффективно, заявил... 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T16:51+0400

2022-08-18T16:51+0400

2022-08-18T16:51+0400

грузия

экономика

новости

министерство финансов грузии

игорный бизнес в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/14/266106564_0:6:1921:1086_1920x0_80_0_0_0fc64d5705069375708a03042e70e3a0.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Законодательство против азартных игр в Грузии может быть ужесточено еще больше, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа.В ноябре 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым запрещается играть в онлайн-казино.По словам замминистра, государство следит за процессом и в этом направлении есть позитивные шаги, которые будут направлены на максимальную защиту населения от пагубного процесса.По данным Минфина, с 1 марта 2022 года, когда в стране заработал реестр, включающий в себя лудоманов, соцнезащищенных, чиновников и лиц до 25 лет, которым запрещено играть в азартные игры, в список попали 1 449 124 человека.В черный список игроманов в Грузии попали около 1,5 миллиона человек >>"Около полутора миллионов человек не вовлечены и исключены из этого вредного процесса. Эти полтора миллиона человек являются рабочей экономической силой, обеспечивающей экономическое развитие страны и усиление экономической активности", - отметил Дундуа.По информации Минфина, в базу игроков, которые зависимы от азартных игр, в настоящее время внесены 1 930 человек, но только 23 попали туда по решению суда, остальные по собственному обращению.Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Ограничения ударили по экономике Грузии - Ассоциация азартных игр >>Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год. В стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии, игорный бизнес в грузии