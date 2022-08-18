https://sputnik-georgia.ru/20220818/v-gruzii-stanet-obyazatelnym-tekhosmotr-sportivnykh-mashin-269555674.html

В Грузии станет обязательным техосмотр спортивных машин

В Грузии станет обязательным техосмотр спортивных машин

На машинах спортивного назначения будет запрещено ездить по улицам городов и сел за редкими исключениями 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T09:01+0400

2022-08-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Техосмотр автомобилей спортивного назначения станет обязательным в Грузии с 15 ноября, говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте Законодательного вестника Грузии.На автомобили спортивного назначения распространятся критерии обязательного техосмотра легковых автомобилей, сказано в постановлении "О техническом периодическом инспектировании автотранспортных средств и их прицепов".Что касается самого понятия "автомобиль спортивного назначения", то правительство Грузии другим постановлением уже определило процедуры получения подобного статуса. Представлять этот статус будет Федерация автомобильного спорта Грузии при министерстве культуры и спорта.Всего в год будет возможна регистрация 150 спортивных автомобилей. Они должны соответствовать всем параметрам, указанным в правилах Федерации, касательно сидений, ремней безопасности, приборной панели, стекол, покрышек, мотора и так далее.В Грузии намерены ужесточить контроль за техосмотром автомобилей>>Только на автомобиле с подобным статусом владелец получит право участвовать в мероприятиях Федерации и лицензированных профессиональных гонках. При этом владелец должен быть членом Федерации и иметь соответствующую лицензию.Кроме того, меняются правила проведения спортивных гонок в городах и селах. Теперь Федерация будет обязана за три дня до мероприятия сообщать о проведении гонок, водителях и автомобилях, которые в них участвуют.На машинах спортивного назначения будет запрещено ездить по улицам городов и сел Грузии за исключением тренировочных заездов или поездок на ремонт. При этом тренировка будет возможна только в отведенном для этого министерством внутренних дел месте.Осторожно, водители: каких нарушений стоит опасаться на дорогах Грузии>>При этом статус автомобиля спортивного назначения можно потерять три раза нарушив правила дорожного движения за год, не приняв участие в гонках Федерации хотя бы раз в год или отказавшись от технического осмотра.

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