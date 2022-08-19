https://sputnik-georgia.ru/20220819/obsuzhdenie-dlya-vsekh-posolstvo-es-predupredilo-vlasti-269618520.html

Обсуждение для всех: посольство ЕС предупредило власти

Обсуждение для всех: посольство ЕС предупредило власти

Работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, подчеркнули в представительстве 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T20:09+0400

2022-08-19T20:09+0400

2022-08-19T20:09+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Евросоюз недоволен отказом правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" допустить на заседание рабочей группы НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию".НПО "Справедливые выборы" правящая партия отказалась приглашать на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил руководитель группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета. По его мнению "Справедливые выборы" потеряли его после того, как потребовали отставки премьер-министра и правительства"Мы призываем все заинтересованные стороны Грузии обеспечить, чтобы все соответствующие неправительственные организации были приглашены и могли принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой", - говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии.Обсуждение поправок в Избирательный кодекс Грузии началось со скандала >>В представительстве ЕС подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.В правящей партии не считают решение рабочей группы дискриминацией. Как заявил депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили, когда НПО "Справедливые выборы" заявила, что власть нелегитимна и ей надо уйти, таким образом она нарушила нейтралитет и стала стороной политического процесса.В каком виде продолжится работа группы и примут ли в ней участие другие НПО, станет известно уже на следующем заседании.В парламенте Грузии создадут рабочие группы для выполнения 12 условий Евросоюза >>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, международное общество справедливых выборов и демократии, евросоюз, грузия - ес, избирательный кодекс грузии