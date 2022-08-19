https://sputnik-georgia.ru/20220819/proekt-ostrova-v-batumi-uspeshno-proshel-ekologicheskuyu-ekspertizu-269620445.html
Проект острова в Батуми успешно прошел экологическую экспертизу
Проект острова в Батуми успешно прошел экологическую экспертизу
На побережье в районе осуществления проекта планируется возведение защитной берегоукрепительной стены 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T22:34+0400
2022-08-19T22:34+0400
2022-08-19T22:41+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Национальное агентство по охране окружающей среды разрешило компании "Амбасадори айленд" осуществлять береговые и укрепительные работы на побережье Черного моря в рамках строительства искусственного острова, сообщает "Аджара ТВ".В черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций.В соответствии с решением агентства, на побережье в районе осуществления проекта планируется возведение защитной берегоукрепительной стены.Прямо как в Дубае: в Батуми появится "Пальмовый остров" >>Согласно заключению Национального агентства по охране окружающей среды, после реализации строительства стены снизится риски повреждения автомобильной дороги и территории, прилегающей к морскому побережью.Решением правительства и соответствующим постановлением компании будет предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях Барцхана и Тамар в Батуми.В Батуми выступили против строительства Пальмового острова >>Проект предусматривает строительство торговой, развлекательной, спортивной, образовательной, оздоровительной, жилой и туристско-рекреационной инфраструктуры.
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грузия, новости, экономика, батуми, аджария, инвестиции, туризм, национальное агентство охраны окружающей среды
грузия, новости, экономика, батуми, аджария, инвестиции, туризм, национальное агентство охраны окружающей среды
Проект острова в Батуми успешно прошел экологическую экспертизу
22:34 19.08.2022 (обновлено: 22:41 19.08.2022)
На побережье в районе осуществления проекта планируется возведение защитной берегоукрепительной стены
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Национальное агентство по охране окружающей среды разрешило компании "Амбасадори айленд" осуществлять береговые и укрепительные работы на побережье Черного моря в рамках строительства искусственного острова, сообщает "Аджара ТВ".
В черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций.
В соответствии с решением агентства, на побережье в районе осуществления проекта планируется возведение защитной берегоукрепительной стены.
Согласно заключению Национального агентства по охране окружающей среды, после реализации строительства стены снизится риски повреждения автомобильной дороги и территории, прилегающей к морскому побережью.
Решением правительства и соответствующим постановлением компании будет предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях Барцхана и Тамар в Батуми.
Проект предусматривает строительство торговой, развлекательной, спортивной, образовательной, оздоровительной, жилой и туристско-рекреационной инфраструктуры.