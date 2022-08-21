https://sputnik-georgia.ru/20220821/novyy-turetskiy-loukoster-nachal-polety-v-gruziyu-269651201.html

Новый турецкий лоукостер начал полеты в Грузию

Новый турецкий лоукостер начал полеты в Грузию

Авиаперевозчик будет выполнять чартерные рейсы Анталья-Тбилиси-Анталья раз в неделю, по воскресеньям 21.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Новая турецкая низкобюджетная авиакомпания Southwind Airlines вошла на грузинский рынок и уже выполнила первый чартерный рейс из Тбилиси в курортный город Анталья, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.Авиаперевозчик будет выполнять чартерные рейсы Анталья-Тбилиси-Анталья раз в неделю, по воскресеньям, на самолете типа Airbus 321.Полеты по новому маршруту продлятся до 25 сентября.В Грузию будет летать еще одна авиакомпания >>В настоящее время авиакомпания Pegasus выполняет регулярные рейсы в Анталию пять раз в неделю, а в сентябре их число вырастет до шести рейсов в неделю.На сегодняшний день в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям. В январе-июле 2022 года аэропорт обслужил 1 515 988 пассажиров, что на 121,56% больше, чем за аналогичный период 2021 года.Литовская авиакомпания начинает полеты в Батуми >>По информации из открытых источников, в середине апреля этого года в Турции объявили о создании новой авиакомпании Southwind в рамках трехэтапной "дорожной карты" по привлечению российских туристов в страну.Авиаперевозчик базируется в аэропорту Антальи и владеет флотом из четырех самолетов типа Airbus A-330 и A-321. До сегодняшнего дня компания выполняла рейсы только между городами России и турецкими курортами.

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