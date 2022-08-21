https://sputnik-georgia.ru/20220821/otkaz-glave-tsik-gruzii-pooschryaet-radikalov---spiker-parlamenta-o-reshenii-prezidenta-269651918.html
Отказ главе ЦИК Грузии поощряет радикалов - спикер парламента о решении президента
Отказ главе ЦИК Грузии поощряет радикалов - спикер парламента о решении президента
Непредставление действующего главы ЦИК - дискредитация добросовестных и профессиональных публичных служащих, считает спикер парламента 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T18:37+0400
2022-08-21T18:37+0400
2022-08-21T18:48+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Решением не включать Георгия Каландаришвили в список кандидатов на пост главы Центральной избирательной комиссии президент Грузии Саломе Зурабишвили поощрила радикальную оппозицию, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.В "Грузинской мечте" выразили недовольство тем, что президент Зурабишвили отказалась представлять парламенту на утверждение в качестве одного из кандидатов Георгия Каландаришвили, чьи полномочия на посту главы ЦИК истекают в августе.По словам председателя парламента, поощрять радикальную оппозицию неправильно, он напомнил, что никто не представлял никаких аргументов против квалификации, профессионализма и, в том числе, беспристрастности Каландаришвили."Оппозиция просто фиксировала политическую позицию и пыталась провалить этого кандидата, а его непредставление – это дискредитация квалифицированных, добросовестных и профессиональных публичных служащих. Исходя из этого, я очень сожалею, что так произошло", - заявил Папуашвили.Решение президента Грузии стало причиной политических инсинуаций – ЦИК >>Президент Грузии представила парламенту двух кандидатов на пост главы ЦИК в начале августа. Действующего главы Георгия Каландаришвили, несмотря на заявку, в списке не оказалось.Президент обосновала свое решение тем, что она уже дважды представляла парламенту кандидатуру Каландаришвили, но он не смог заручиться поддержкой 2/3 депутатов. За него проголосовало простое большинство депутатов, поэтому в обоих случаях он был избран главой ЦИК лишь на полгода, а не на пять лет.Ответ президенту: "Грузинская мечта" может не поддержать ее кандидатов в ЦИК >>По словам президента, необходимо способствование включенности в процесс новых профессионалов, демократическое и институциональное укрепление ЦИК, достижение широкого политического консенсуса и выявление кандидатов с высокой легитимацией.В ответ в правящей партии заявили, что президент потеряла свой нейтральный статус и стала предвзятой.
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грузия, новости, политика, цик грузии, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, парламент грузии, грузинская мечта
Отказ главе ЦИК Грузии поощряет радикалов - спикер парламента о решении президента
18:37 21.08.2022 (обновлено: 18:48 21.08.2022)
Непредставление действующего главы ЦИК - дискредитация добросовестных и профессиональных публичных служащих, считает спикер парламента
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Решением не включать Георгия Каландаришвили в список кандидатов на пост главы Центральной избирательной комиссии президент Грузии Саломе Зурабишвили поощрила радикальную оппозицию, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
В "Грузинской мечте" выразили недовольство тем, что президент Зурабишвили отказалась представлять парламенту на утверждение в качестве одного из кандидатов Георгия Каландаришвили, чьи полномочия на посту главы ЦИК истекают в августе.
"Обоснование было политическим, якобы исходящим из того, что он не смог получить квалифицированное большинство дважды. Скажем, у него было меньше шансов получить квалифицированное большинство, что, на мой взгляд, поощряет радикальную повестку дня оппозиции", - заявил Папуашвили.
По словам председателя парламента, поощрять радикальную оппозицию неправильно, он напомнил, что никто не представлял никаких аргументов против квалификации, профессионализма и, в том числе, беспристрастности Каландаришвили.
"Оппозиция просто фиксировала политическую позицию и пыталась провалить этого кандидата, а его непредставление – это дискредитация квалифицированных, добросовестных и профессиональных публичных служащих. Исходя из этого, я очень сожалею, что так произошло", - заявил Папуашвили.
Президент Грузии представила парламенту двух кандидатов на пост главы ЦИК в начале августа. Действующего главы Георгия Каландаришвили, несмотря на заявку, в списке не оказалось.
Президент обосновала свое решение тем, что она уже дважды представляла парламенту кандидатуру Каландаришвили, но он не смог заручиться поддержкой 2/3 депутатов. За него проголосовало простое большинство депутатов, поэтому в обоих случаях он был избран главой ЦИК лишь на полгода, а не на пять лет.
По словам президента, необходимо способствование включенности в процесс новых профессионалов, демократическое и институциональное укрепление ЦИК, достижение широкого политического консенсуса и выявление кандидатов с высокой легитимацией.
В ответ в правящей партии заявили, что президент потеряла свой нейтральный статус и стала предвзятой.