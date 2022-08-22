https://sputnik-georgia.ru/20220822/ploschad-lesnogo-pozhara-v-borzhomi-sostavila-do-150-gektarov--vitse-premer-269674673.html
Площадь лесного пожара в Боржоми составила до 150 гектаров – вице-премьер
Площадь лесного пожара в Боржоми составила до 150 гектаров – вице-премьер
Главы трех ведомств – МВД, Минсельхоза и Минобороны, сегодня поедут в Боржомское ущелье и на месте ознакомятся с текущей ситуацией 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T17:09+0400
2022-08-22T17:09+0400
2022-08-22T17:10+0400
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леван давиташвили
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Потушить все очаги возгорания в Боржомском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети) удастся за пару дней, если позволит погода, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви на правом берегу реки Кура 19 августа. Скалистая и труднодоступная местность осложняют процесс ликвидации возгорания.По словам министра, от погоды зависит многое. Так как если не будет ветра, удастся подключить авиацию, и потушить пожар будет легче.Давиташвили отметил, что главная задача - локализовать пожар, чтобы огонь не перекинулся на дополнительные участки. Хотя, по его информации, на данный момент, опасности распространения огня на территории населенных пунктов нет.Борьба с огнем в Боржоми: власти Грузии мобилизуют людей и технику >>"На данный момент огонь распространился на площади около 150 га. Однако это не только территория с древесными растениями. Горит также трава и кустарники. Соответственно, говорить об ущербе и потерях пока рано", - сказал Давиташвили.Также, по информации Давиташвили, главы трех ведомств – МВД, Минсельхоза и Минобороны, сегодня поедут в Боржомский муниципалитет и на месте ознакомятся с текущими противопожарными работами.Кроме того, министр назвал важным решение, принятое премьер-министром и правительством, о подключении к процессу тушения огня грузинской армии.По данным ЧС, работы по тушению пожара продолжались всю ночь. К этому времени в тушении пожара участвуют 300 пожарных-спасателей и 300 сотрудников департамента по особым заданиям.Тушение пожара также возобновили вертолеты пограничной полиции. Мобилизована пожарно-спасательная автотехника.К тушению лесного пожара в Боржоми подключили Силы обороны Грузии >>На месте находятся представители разных подразделений МВД, а также личный состав министерства обороны, представители Национального агентства лесного хозяйства Минприроды и местного муниципалитета.Кроме того, создан оперативный штаб управления, которым руководят замминистра МВД Грузии Иосиф Челидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
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грузия, новости, происшествия, боржоми, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, мвд грузии, леван давиташвили, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, боржоми, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, мвд грузии, леван давиташвили, лесной пожар
Площадь лесного пожара в Боржоми составила до 150 гектаров – вице-премьер
17:09 22.08.2022 (обновлено: 17:10 22.08.2022)
Главы трех ведомств – МВД, Минсельхоза и Минобороны, сегодня поедут в Боржомское ущелье и на месте ознакомятся с текущей ситуацией
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Потушить все очаги возгорания в Боржомском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети) удастся за пару дней, если позволит погода, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.
Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви на правом берегу реки Кура 19 августа. Скалистая и труднодоступная местность осложняют процесс ликвидации возгорания.
"Если ветер не усилится и погода нам позволит, в принципе, в течение одного-двух дней очаги возгорания должны быть полностью потушены. Однако это очень сложный процесс", - заявил Давиташвили.
По словам министра, от погоды зависит многое. Так как если не будет ветра, удастся подключить авиацию, и потушить пожар будет легче.
Давиташвили отметил, что главная задача - локализовать пожар, чтобы огонь не перекинулся на дополнительные участки. Хотя, по его информации, на данный момент, опасности распространения огня на территории населенных пунктов нет.
"На данный момент огонь распространился на площади около 150 га. Однако это не только территория с древесными растениями. Горит также трава и кустарники. Соответственно, говорить об ущербе и потерях пока рано", - сказал Давиташвили.
Также, по информации Давиташвили, главы трех ведомств – МВД, Минсельхоза и Минобороны, сегодня поедут в Боржомский муниципалитет и на месте ознакомятся с текущими противопожарными работами.
Кроме того, министр назвал важным решение, принятое премьер-министром и правительством, о подключении к процессу тушения огня грузинской армии.
"Мы также помним предыдущие пожары в Боржоми, когда они сыграли решающую роль. В этом случае, думаю, важно будет вовремя задействовать силы обороны, чтобы ущерб был минимальным", - сказал министр.
По данным ЧС, работы по тушению пожара продолжались всю ночь. К этому времени в тушении пожара участвуют 300 пожарных-спасателей и 300 сотрудников департамента по особым заданиям.
Тушение пожара также возобновили вертолеты пограничной полиции. Мобилизована пожарно-спасательная автотехника.
На месте находятся представители разных подразделений МВД, а также личный состав министерства обороны, представители Национального агентства лесного хозяйства Минприроды и местного муниципалитета.
Кроме того, создан оперативный штаб управления, которым руководят замминистра МВД Грузии Иосиф Челидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.