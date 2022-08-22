https://sputnik-georgia.ru/20220822/ploschad-lesnogo-pozhara-v-borzhomi-sostavila-do-150-gektarov--vitse-premer-269674673.html

Площадь лесного пожара в Боржоми составила до 150 гектаров – вице-премьер

Площадь лесного пожара в Боржоми составила до 150 гектаров – вице-премьер

Главы трех ведомств – МВД, Минсельхоза и Минобороны, сегодня поедут в Боржомское ущелье и на месте ознакомятся с текущей ситуацией 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T17:09+0400

2022-08-22T17:09+0400

2022-08-22T17:10+0400

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леван давиташвили

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Потушить все очаги возгорания в Боржомском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети) удастся за пару дней, если позволит погода, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви на правом берегу реки Кура 19 августа. Скалистая и труднодоступная местность осложняют процесс ликвидации возгорания.По словам министра, от погоды зависит многое. Так как если не будет ветра, удастся подключить авиацию, и потушить пожар будет легче.Давиташвили отметил, что главная задача - локализовать пожар, чтобы огонь не перекинулся на дополнительные участки. Хотя, по его информации, на данный момент, опасности распространения огня на территории населенных пунктов нет.Борьба с огнем в Боржоми: власти Грузии мобилизуют людей и технику >>"На данный момент огонь распространился на площади около 150 га. Однако это не только территория с древесными растениями. Горит также трава и кустарники. Соответственно, говорить об ущербе и потерях пока рано", - сказал Давиташвили.Также, по информации Давиташвили, главы трех ведомств – МВД, Минсельхоза и Минобороны, сегодня поедут в Боржомский муниципалитет и на месте ознакомятся с текущими противопожарными работами.Кроме того, министр назвал важным решение, принятое премьер-министром и правительством, о подключении к процессу тушения огня грузинской армии.По данным ЧС, работы по тушению пожара продолжались всю ночь. К этому времени в тушении пожара участвуют 300 пожарных-спасателей и 300 сотрудников департамента по особым заданиям.Тушение пожара также возобновили вертолеты пограничной полиции. Мобилизована пожарно-спасательная автотехника.К тушению лесного пожара в Боржоми подключили Силы обороны Грузии >>На месте находятся представители разных подразделений МВД, а также личный состав министерства обороны, представители Национального агентства лесного хозяйства Минприроды и местного муниципалитета.Кроме того, создан оперативный штаб управления, которым руководят замминистра МВД Грузии Иосиф Челидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.

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грузия, новости, происшествия, боржоми, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, мвд грузии, леван давиташвили, лесной пожар