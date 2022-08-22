https://sputnik-georgia.ru/20220822/pravitelstvo-gruzii-predstavit-dannye-o-kandidatakh-v-sovet-direktorov-borzhomi-269672949.html

Правительство Грузии представит данные о кандидатах в Совет директоров "Боржоми"

Правительство Грузии представит данные о кандидатах в Совет директоров "Боржоми"

Кандидаты опытные, компетентные и квалифицированные кадры, которые смогут выполнить возложенные обязательства, заявил министр 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T16:46+0400

2022-08-22T16:46+0400

2022-08-22T16:57+0400

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леван давиташвили

"боржоми"

ids borjomi georgia

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Информация об отобранных правительством Грузии кандидатах на должность директора и наблюдателя в Совете директоров управляющей компании IDS Borjomi International будет доступна общественности в ближайшие дни, заявил вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге.Согласно сделке между правительством Грузии и владельцами "Боржоми", представитель государства возглавит Совет директоров в Rissa Investments Limited, которая управляет компанией "Боржоми", и у него будет право решающего голоса. Кроме того, у государства будет один директор-наблюдатель.По словам министра, кандидаты опытные, компетентные и квалифицированные кадры, которые смогут выполнить возложенную на них ответственность правильным и должным образом.Сделка правительства Грузии с владельцами "Боржоми" состоит из двух документов - о передаче доли государству и о ключевой роли представителя государства в Совете директоров.Правительство Грузии определилось с кандидатами в Совет директоров "Боржоми" >>Как отметил Давиташвили, текущий юридический процесс не касается только грузинского законодательства и правового пространства, поэтому нужно больше времени на решение вопросов."Компания, которой принадлежит "Боржоми", — международная компания, она зарегистрирована в другой юрисдикции, и я не могу вам сказать, когда будет завершен текущий легальный процесс", - заявил Давиташвили.Правительство Грузии спасает "Боржоми" - министр рассказал о деталях сделки >>По условиям сделки, государство получит 7,73% акций компании Rissa Investments Limited - контролирующего акционера международной компании IDS Borjomi International, производящей знаменитую грузинскую минеральную воду "Боржоми".Rissa Investments Limited — холдинговая компания, консолидирующая активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. Портфель брендов компании объединяет такие марки, как "Боржоми", "Святой источник" и другие.

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