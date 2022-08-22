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https://sputnik-georgia.ru/20220822/spetssluzhba-zaderzhala-konvoira-po-obvineniyu-v-sluzhebnoy-khalatnosti-269684440.html
Спецслужба задержала конвоира по обвинению в служебной халатности
Спецслужба задержала конвоира по обвинению в служебной халатности
Офицер задержан за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в связи с халатным отношением к ним 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T22:50+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы задержали конвойного офицера по обвинению в служебной халатности в рамках расследования дела о попытке самоубийства заключенного Глданской тюрьмы Гурама Сванидзе, заявил глава департамента Следственного управления службы Бачо Кварацхелия на брифинге.Состояние заключенного Гурама Сванидзе, который 20 августа был доставлен в Кавказский медицинский центр, остается тяжелым. Семья заключенного не верит в версию Пенитенциарной службы и не понимает, как в клинику допустили вооруженного огнестрельным оружием конвоира."Специальная следственная служба задержала конвойного офицера Специальной пенитенциарной службы за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 342 Уголовного кодекса Грузии, что означает ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей в связи с халатным отношением к ним, повлекшее тяжкие последствия", - заявил Кварацхелия.В тбилисской тюрьме скончался заключенный &gt;&gt;По его словам, заключенный произвел несколько выстрелов из оружия офицера.По информации Следственной службы, 18 августа 2022 года заключенный был переведен из Глданской тюрьмы №8 в ООО "Центр психического здоровья и профилактики наркомании", расположенное на улице Кавтарадзе в Тбилиси. Он нуждался в надлежащем лечении с учетом психического-эмоционального состояния.Заключенный был помещен в медицинский кабинет, где за ним осуществлялось постоянное наблюдение с помощью электронных средств.Мать раненного в Тбилиси заключенного просит перевести сына в Израиль на лечение &gt;&gt;20 августа 2022 года, в 09:31, в коридоре третьего этажа "Центра психического здоровья и профилактики наркомании", где в медицинских кабинетах содержались заключенные с психическими расстройствами, конвойный офицер передвигался с оружием без надлежащей предосторожности.
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грузия, новости, происшествия, специальная пенитенциарная служба, тюрьма, специальная следственная служба
грузия, новости, происшествия, специальная пенитенциарная служба, тюрьма, специальная следственная служба

Спецслужба задержала конвоира по обвинению в служебной халатности

22:50 22.08.2022 (обновлено: 23:31 22.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerГлданская тюрьма номер 8. Тюремная больница
Глданская тюрьма номер 8. Тюремная больница - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Офицер задержан за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в связи с халатным отношением к ним
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы задержали конвойного офицера по обвинению в служебной халатности в рамках расследования дела о попытке самоубийства заключенного Глданской тюрьмы Гурама Сванидзе, заявил глава департамента Следственного управления службы Бачо Кварацхелия на брифинге.
Состояние заключенного Гурама Сванидзе, который 20 августа был доставлен в Кавказский медицинский центр, остается тяжелым. Семья заключенного не верит в версию Пенитенциарной службы и не понимает, как в клинику допустили вооруженного огнестрельным оружием конвоира.
"Специальная следственная служба задержала конвойного офицера Специальной пенитенциарной службы за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 342 Уголовного кодекса Грузии, что означает ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей в связи с халатным отношением к ним, повлекшее тяжкие последствия", - заявил Кварацхелия.
В тбилисской тюрьме скончался заключенный >>
По его словам, заключенный произвел несколько выстрелов из оружия офицера.

"В результате неосторожных действий офицера заключенный подкрался к нему и извлек из специальной кобуры на поясе брюк табельное огнестрельное оружие, из которого произвел три выстрела, одним из которых нанес себе огнестрельное ранение в область головы и впал в коматозное состояние", - заявил Кварацхелия.

По информации Следственной службы, 18 августа 2022 года заключенный был переведен из Глданской тюрьмы №8 в ООО "Центр психического здоровья и профилактики наркомании", расположенное на улице Кавтарадзе в Тбилиси. Он нуждался в надлежащем лечении с учетом психического-эмоционального состояния.
Заключенный был помещен в медицинский кабинет, где за ним осуществлялось постоянное наблюдение с помощью электронных средств.
Мать раненного в Тбилиси заключенного просит перевести сына в Израиль на лечение >>
20 августа 2022 года, в 09:31, в коридоре третьего этажа "Центра психического здоровья и профилактики наркомании", где в медицинских кабинетах содержались заключенные с психическими расстройствами, конвойный офицер передвигался с оружием без надлежащей предосторожности.
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