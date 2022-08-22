https://sputnik-georgia.ru/20220822/spetssluzhba-zaderzhala-konvoira-po-obvineniyu-v-sluzhebnoy-khalatnosti-269684440.html

Спецслужба задержала конвоира по обвинению в служебной халатности

Спецслужба задержала конвоира по обвинению в служебной халатности

Офицер задержан за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в связи с халатным отношением к ним 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T22:50+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы задержали конвойного офицера по обвинению в служебной халатности в рамках расследования дела о попытке самоубийства заключенного Глданской тюрьмы Гурама Сванидзе, заявил глава департамента Следственного управления службы Бачо Кварацхелия на брифинге.Состояние заключенного Гурама Сванидзе, который 20 августа был доставлен в Кавказский медицинский центр, остается тяжелым. Семья заключенного не верит в версию Пенитенциарной службы и не понимает, как в клинику допустили вооруженного огнестрельным оружием конвоира."Специальная следственная служба задержала конвойного офицера Специальной пенитенциарной службы за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 342 Уголовного кодекса Грузии, что означает ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей в связи с халатным отношением к ним, повлекшее тяжкие последствия", - заявил Кварацхелия.В тбилисской тюрьме скончался заключенный >>По его словам, заключенный произвел несколько выстрелов из оружия офицера.По информации Следственной службы, 18 августа 2022 года заключенный был переведен из Глданской тюрьмы №8 в ООО "Центр психического здоровья и профилактики наркомании", расположенное на улице Кавтарадзе в Тбилиси. Он нуждался в надлежащем лечении с учетом психического-эмоционального состояния.Заключенный был помещен в медицинский кабинет, где за ним осуществлялось постоянное наблюдение с помощью электронных средств.Мать раненного в Тбилиси заключенного просит перевести сына в Израиль на лечение >>20 августа 2022 года, в 09:31, в коридоре третьего этажа "Центра психического здоровья и профилактики наркомании", где в медицинских кабинетах содержались заключенные с психическими расстройствами, конвойный офицер передвигался с оружием без надлежащей предосторожности.

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