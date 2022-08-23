https://sputnik-georgia.ru/20220823/seychas-ne-vremya-podobnogo-revansha---vitse-spiker-o-skandale-s-npo-269708728.html
"Сейчас не время подобного реванша" - вице-спикер о скандале с НПО
"Сейчас не время подобного реванша" - вице-спикер о скандале с НПО
Вице-спикер считает неоправданным блокировать организацию из-за того, что кто-то присутствовал на какой-то акции 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T17:21+0400
2022-08-23T17:21+0400
2022-08-23T17:21+0400
грузия
новости
политика
парламент грузии
международное общество справедливых выборов и демократии
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Блокирование неправительственной организации "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) в рабочей группе по обсуждению Избирательного кодекса со стороны правящей партии неправильно, заявил вице-спикер парламента, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани."Грузинская мечта" отказалась приглашать ISFED на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства. Вслед за этим сразу четыре НПО заявили о приостановлении своего участия во всех рабочих группах правящей партии.Вице-спикер считает неоправданным блокировать организацию из-за того, что кто-то присутствовал на какой-то акции. Тем более, что НПО имеет самый большой опыт в избирательных вопросах, подчеркнул Иоселиани."Да, они допустили ошибку на выборах 2020 года. Но ISFED признал эту ошибку. Ее руководитель ушел в отставку", - добавил Иоселиани."Нездоровая солидарность" - спикер парламента Грузии о неправительственном секторе >>Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в то время ISFEED месяц скрывал реальные результаты параллельного подсчета голосов. Он также назвал выход авторитетных неправительственных организаций из рабочих групп по выполнению условий получения Грузией статуса кандидата в ЕС "нездоровой солидарностью" и "чистым корпоративизмом".Ранее представительство ЕС в Грузии, которое наравне с Еврокомиссией следит за выполнением условий, призвало власти дать возможность всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой.Сила НПО в Грузии: скандал набирает обороты >>В представительстве ЕС подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Между тем в посольстве США в Грузии заявили, что недопущение ISFED как одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии к рабочему процессу прямо противоречит рекомендации Еврокомиссии.
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грузия, новости, политика, парламент грузии, международное общество справедливых выборов и демократии
грузия, новости, политика, парламент грузии, международное общество справедливых выборов и демократии
"Сейчас не время подобного реванша" - вице-спикер о скандале с НПО
Вице-спикер считает неоправданным блокировать организацию из-за того, что кто-то присутствовал на какой-то акции
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Блокирование неправительственной организации "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) в рабочей группе по обсуждению Избирательного кодекса со стороны правящей партии неправильно, заявил вице-спикер парламента, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани.
"Грузинская мечта" отказалась приглашать ISFED на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства. Вслед за этим сразу четыре НПО заявили о приостановлении своего участия во всех рабочих группах правящей партии.
"Вопрос в связи с ISFED простой и ясный – думаю, что организация, которая не делала ни единого заявления в поддержку или против какой-либо политической партии, должна быть представлена в избирательных группах. Сейчас не время расправы подобного типа, когда перед страной стоят гораздо большие вызовы, которые связаны с присвоением статуса кандидата", - заявил Иоселиани журналистам.
Вице-спикер считает неоправданным блокировать организацию из-за того, что кто-то присутствовал на какой-то акции. Тем более, что НПО имеет самый большой опыт в избирательных вопросах, подчеркнул Иоселиани.
"Да, они допустили ошибку на выборах 2020 года. Но ISFED признал эту ошибку. Ее руководитель ушел в отставку", - добавил Иоселиани.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в то время ISFEED месяц скрывал реальные результаты параллельного подсчета голосов. Он также назвал выход авторитетных неправительственных организаций из рабочих групп по выполнению условий получения Грузией статуса кандидата в ЕС "нездоровой солидарностью" и "чистым корпоративизмом".
Ранее представительство ЕС в Грузии, которое наравне с Еврокомиссией следит за выполнением условий, призвало власти дать возможность всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой.
В представительстве ЕС подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
Между тем в посольстве США в Грузии заявили, что недопущение ISFED как одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии к рабочему процессу прямо противоречит рекомендации Еврокомиссии.