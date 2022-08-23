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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T07:01+0400

2022-08-23T07:01+0400

2022-08-23T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,16% и составила 86,98 доллара с доходностью 6,82%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,16%, торги закрылись с доходностью 4,61% по цене 101,27 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 94,29 пункта с доходностью 10,21%, за неделю цена понизилась на 0,08%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,25% и составила 84,38 пункта, доходность составила 7,35%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилось 14,72% и составила 20,65 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 570 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 17,9-20,7 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 2,27% и составила 6,75 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 661 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,54-6,78 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 8,48% до 17,9 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 542 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 16,22-18,2 фунта за акцию.

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грузия, новости, tbc bank, "банк грузии", экономика, грузинская железная дорога, еврооблигации