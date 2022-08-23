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Встреча министров Грузии, Азербайджана и Турции пройдет в Тбилиси
Встреча министров Грузии, Азербайджана и Турции пройдет в Тбилиси
Кроме трехсторонней встречи с коллегами из Грузии и Турции, Набиев проведет обсуждения с грузинским министром экономики и устойчивого развития 23.08.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Трехсторонняя встреча министров Азербайджана, Турции и Грузии, ответственных за транспортный сектор, состоится в Тбилиси.Азербайджанский министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев во вторник, 23 августа, отправится в Грузию для участия во встрече с грузинским и турецким коллегами, сообщил Sputnik Азербайджан.В рамках визита министр также проведет встречу с министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.Грузия ведет переговоры с Казахстаном по привлечению транзитных грузов &gt;&gt;Ранее между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции подписано соглашение о первоначальном обмене информацией для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).Документ стороны подписали в ходе заседания трехсторонней комиссии по таможенным вопросам между правительствами трех стран в Баку.Документ будет способствовать созданию важных возможностей с точки зрения бесперебойной, своевременной и эффективной перевозки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. В его рамках будут упрощены таможенные процедуры и ускорены процессы пересечения границ. Это позволит сэкономить время за счет взаимосогласованных современных методов таможенного контроля.Казахстан намерен увеличить перевозку грузов через Южный Кавказ &gt;&gt;Между тем в начале месяца в Ташкенте состоялось первое заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция" с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта.Стороны на мероприятии отметили планы активно использовать все возможности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, включая международные порты Турции и Азербайджана, а также международные транспортные коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад".По итогам заседания была подписана Ташкентская декларация, которая определяет приоритеты сотрудничества между тремя странами на ближайшую перспективу.
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грузия, новости, азербайджан, турция, экономика, транспорт
грузия, новости, азербайджан, турция, экономика, транспорт

Встреча министров Грузии, Азербайджана и Турции пройдет в Тбилиси

10:02 23.08.2022
© photo: Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaФлаги Грузии Турции и Азербайджана
Флаги Грузии Турции и Азербайджана - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
© photo: Ministry of Foreign Affairs of Georgia
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Кроме трехсторонней встречи с коллегами из Грузии и Турции, Набиев проведет обсуждения с грузинским министром экономики и устойчивого развития
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Трехсторонняя встреча министров Азербайджана, Турции и Грузии, ответственных за транспортный сектор, состоится в Тбилиси.
Азербайджанский министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев во вторник, 23 августа, отправится в Грузию для участия во встрече с грузинским и турецким коллегами, сообщил Sputnik Азербайджан.
В рамках визита министр также проведет встречу с министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.
Грузия ведет переговоры с Казахстаном по привлечению транзитных грузов >>
Ранее между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции подписано соглашение о первоначальном обмене информацией для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Документ стороны подписали в ходе заседания трехсторонней комиссии по таможенным вопросам между правительствами трех стран в Баку.
Документ будет способствовать созданию важных возможностей с точки зрения бесперебойной, своевременной и эффективной перевозки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. В его рамках будут упрощены таможенные процедуры и ускорены процессы пересечения границ. Это позволит сэкономить время за счет взаимосогласованных современных методов таможенного контроля.
Казахстан намерен увеличить перевозку грузов через Южный Кавказ >>
Между тем в начале месяца в Ташкенте состоялось первое заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция" с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, экономики и транспорта.
Стороны на мероприятии отметили планы активно использовать все возможности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, включая международные порты Турции и Азербайджана, а также международные транспортные коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад".
© Sputnik / Elnur SalayevИнфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
Инфографика: Маршрут Транскаспийского коридора - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
Инфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
© Sputnik / Elnur Salayev
По итогам заседания была подписана Ташкентская декларация, которая определяет приоритеты сотрудничества между тремя странами на ближайшую перспективу.
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