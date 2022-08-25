https://sputnik-georgia.ru/20220825/otkryvshiy-strelbu-v-klinike-zaklyuchennyy-skonchalsya-269765051.html

Открывший стрельбу в клинике заключенный скончался

Открывший стрельбу в клинике заключенный скончался

Заключенный перенес операцию и несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T16:29+0400

2022-08-25T16:29+0400

2022-08-25T16:29+0400

грузия

происшествия

новости

центре психического здоровья и превенции наркомании

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Заключенный Глданской тюрьмы №12 Гурам Сванидзе, находившийся на лечении в больнице с ранением головы, скончался, информацию подтвердили родные погибшего.Инцидент произошел 20 августа в коридоре "Центра психического здоровья и превенции наркомании". По версии следствия, заключенный Сванидзе подкрался и достал служебное оружие из кобуры конвоира. После этого он произвел несколько выстрелов. Один из них - в голову. Конвоиру предъявлено обвинение в халатности.Сванидзе перенес операцию и несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Обвиняемый в халатности конвоир будет ждать приговора за решеткой >>Специальная следственная служба вскоре после инцидента опубликовала видео с камер наблюдения, установленных в коридоре Центра психического здоровья на улице Кавтарадзе в Тбилиси. На кадрах видно, как молодой мужчина подкрадывается к конвоиру сзади и достает оружие из его кобуры. Далее он совершает несколько выстрелов, один из них в палате.Семья заключенного утверждает, что фигурирующий на видео молодой мужчина совсем не похож на Гурама Сванидзе, и не верит в версию следствия.Мать раненного в Тбилиси заключенного просит перевести сына в Израиль на лечение >>Что касается обвиняемого в халатности конвоира, то по решению суда он останется в тюрьме на время следствия. Ему грозит до пяти лет заключения.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, происшествия, новости, центре психического здоровья и превенции наркомании