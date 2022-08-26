https://sputnik-georgia.ru/20220826/sostoyanie-saakashvili-otsenyat-inostrannye-eksperty-269806091.html
Состояние Саакашвили оценят иностранные эксперты
Состояние Саакашвили оценят иностранные эксперты
Адвокаты Саакашвили надеются, что заключение экспертов станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T23:48+0400
2022-08-26T23:48+0400
2022-08-26T23:48+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии разрешило осмотр экс-президента Михаила Сааакашвили двум зарубежным экспертам для оценки состояния его здоровья, сообщает телеканал "Рустави 2".Саакашвили уже третий месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди". Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз неизвестен общественности.По предварительным данным, эксперты из-за рубежа присоединятся к специалистам центра "Эмпатия" и после осмотра предоставят свое заключение о состоянии здоровья экс-президента.Саакашвили уходит или ищет повод, чтобы прийти? >>Инициатива приглашения иностранных экспертов принадлежит адвокатам Саакашвили. По их мнению, заключение экспертов вместе со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.По грузинскому законодательству, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медицинской комиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.По словам адвокатов, заключение будет содержать также и психологическую оценку состояния экс-президента.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года.Дело СаакашвилиПричиной ареста Саакашвили стали приговоры по двум уголовным делам. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.Глава Минюста Грузии: решение по Саакашвили должен принять суд >>Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили - о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили
грузия, новости, политика, михаил саакашвили
Состояние Саакашвили оценят иностранные эксперты
Адвокаты Саакашвили надеются, что заключение экспертов станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии разрешило осмотр экс-президента Михаила Сааакашвили двум зарубежным экспертам для оценки состояния его здоровья, сообщает телеканал "Рустави 2".
Саакашвили уже третий месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди". Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз неизвестен общественности.
По предварительным данным, эксперты из-за рубежа присоединятся к специалистам центра "Эмпатия" и после осмотра предоставят свое заключение о состоянии здоровья экс-президента.
Инициатива приглашения иностранных экспертов принадлежит адвокатам Саакашвили. По их мнению, заключение экспертов вместе со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.
По грузинскому законодательству, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медицинской комиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
По словам адвокатов, заключение будет содержать также и психологическую оценку состояния экс-президента.
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года.
Дело Саакашвили
Причиной ареста Саакашвили стали приговоры по двум уголовным делам. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.
Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили - о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.