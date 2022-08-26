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Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились в июле

Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились в июле

В июле, по сравнению с июнем, цены на промышленную продукцию снизились на 2,8% 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T09:01+0400

2022-08-26T09:01+0400

2022-08-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в июле 2022 года повысился на 12,4% по сравнению с июлем 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 17%, в том числе на продовольствие – на 13,4%, а в горнодобывающей цены снизились на 15,5%.В июне, по сравнению с маем, цены на промышленную продукцию снизились на 2,8%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в июле на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 20,9%, перерабатывающей промышленности – на 13,4%, в том числе на продукты питания – на 15,1%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июле вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 23,3%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 16%, в том числе на химическую продукцию – на 114,9%, а на изделия из металла – на 22,6%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – чем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 3,7%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 6,7%, в том числе продовольствие – на 9,9%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в июле 2022 года составил 11,5% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 16,4%. В июле, по сравнению с июнем, уровень инфляции составил 0,2%.

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