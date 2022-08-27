https://sputnik-georgia.ru/20220827/kogda-zavershitsya-reformirovanie-partnerskogo-fonda-gruzii-269812807.html

Когда завершится реформирование "Партнерского фонда" Грузии?

Когда завершится реформирование "Партнерского фонда" Грузии?

Партнерский фонд управляет несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской... 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T10:04+0400

2022-08-27T10:04+0400

2022-08-27T10:04+0400

грузия

новости

экономика

партнерский фонд грузии

леван давиташвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269461943_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_f8e1816e0d44c648b0ebc64c217ee4b6.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Реформирование государственного "Партнерского фонда", управляющего крупными государственными компаниями Грузии, близится к завершению, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили."Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов.Решение об обновлении структуры "Партнерского фонда" правительство приняло еще в прошлом году. Государство выйдет из наблюдательного совета фонда и он будет укомплектован независимыми лицами, что даст Фонду больше гибкости, чтобы развивать те отрасли и направления экономики, которые привлекают на сегодня мало инвестиций или вовсе не финансируются.Как ранее заявили в Фонде, на фоне вызовов, стоящих перед страной, приоритетом должно стать финансировано высокотехнологичных и ориентированных на экспорт предприятий, финансирование для которых привлечет сам Фонд."Фонд развития Грузии" будет создан в стране на базе "Партнерского фонда" >>Реформирование "Партнерского фонда" как крупнейшего государственного института для осуществления инвестиционной деятельности требует важных изменений в закон о деятельности Фонда.На сегодняшний день целью Фонда является развитие сотрудничества между публичным и частным сектором для осуществления инвестиционных проектов, создания рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и развития экономики Грузии.Партнерский фонд Грузии ждет реформирования >>Фонд функционирует в четырех секторах – энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимое имущество. Финансовое участие Партнерского фонда ограничено до 49% от суммарного капитала проекта и до 25% от суммарной стоимости проекта. Остальной капитал обеспечивается стратегическим инвестором.Партнерский фонд управляет несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, партнерский фонд грузии, леван давиташвили