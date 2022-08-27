https://sputnik-georgia.ru/20220827/kogda-zavershitsya-reformirovanie-partnerskogo-fonda-gruzii-269812807.html
Когда завершится реформирование "Партнерского фонда" Грузии?
Когда завершится реформирование "Партнерского фонда" Грузии?
Партнерский фонд управляет несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской... 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T10:04+0400
2022-08-27T10:04+0400
2022-08-27T10:04+0400
грузия
новости
экономика
партнерский фонд грузии
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Реформирование государственного "Партнерского фонда", управляющего крупными государственными компаниями Грузии, близится к завершению, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили."Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов.Решение об обновлении структуры "Партнерского фонда" правительство приняло еще в прошлом году. Государство выйдет из наблюдательного совета фонда и он будет укомплектован независимыми лицами, что даст Фонду больше гибкости, чтобы развивать те отрасли и направления экономики, которые привлекают на сегодня мало инвестиций или вовсе не финансируются.Как ранее заявили в Фонде, на фоне вызовов, стоящих перед страной, приоритетом должно стать финансировано высокотехнологичных и ориентированных на экспорт предприятий, финансирование для которых привлечет сам Фонд."Фонд развития Грузии" будет создан в стране на базе "Партнерского фонда" >>Реформирование "Партнерского фонда" как крупнейшего государственного института для осуществления инвестиционной деятельности требует важных изменений в закон о деятельности Фонда.На сегодняшний день целью Фонда является развитие сотрудничества между публичным и частным сектором для осуществления инвестиционных проектов, создания рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и развития экономики Грузии.Партнерский фонд Грузии ждет реформирования >>Фонд функционирует в четырех секторах – энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимое имущество. Финансовое участие Партнерского фонда ограничено до 49% от суммарного капитала проекта и до 25% от суммарной стоимости проекта. Остальной капитал обеспечивается стратегическим инвестором.Партнерский фонд управляет несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой.
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грузия, новости, экономика, партнерский фонд грузии, леван давиташвили
грузия, новости, экономика, партнерский фонд грузии, леван давиташвили
Когда завершится реформирование "Партнерского фонда" Грузии?
Партнерский фонд управляет несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Реформирование государственного "Партнерского фонда", управляющего крупными государственными компаниями Грузии, близится к завершению, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
"Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов.
"Работа по реорганизации Партнерского фонда фактически завершена. Общественность получит информацию об этом осенью. В закон о Партнерском фонде будут внесены изменения", – сказал Давиташвили журналистам.
Решение об обновлении структуры "Партнерского фонда" правительство приняло еще в прошлом году. Государство выйдет из наблюдательного совета фонда и он будет укомплектован независимыми лицами, что даст Фонду больше гибкости, чтобы развивать те отрасли и направления экономики, которые привлекают на сегодня мало инвестиций или вовсе не финансируются.
Как ранее заявили в Фонде, на фоне вызовов, стоящих перед страной, приоритетом должно стать финансировано высокотехнологичных и ориентированных на экспорт предприятий, финансирование для которых привлечет сам Фонд.
Реформирование "Партнерского фонда" как крупнейшего государственного института для осуществления инвестиционной деятельности требует важных изменений в закон о деятельности Фонда.
На сегодняшний день целью Фонда является развитие сотрудничества между публичным и частным сектором для осуществления инвестиционных проектов, создания рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и развития экономики Грузии.
Фонд функционирует в четырех секторах – энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимое имущество. Финансовое участие Партнерского фонда ограничено до 49% от суммарного капитала проекта и до 25% от суммарной стоимости проекта. Остальной капитал обеспечивается стратегическим инвестором.
Партнерский фонд управляет несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой.