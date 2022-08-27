https://sputnik-georgia.ru/20220827/skolko-gostinits-v-gruzii-dannye-statistiki-269813098.html

Сколько гостиниц в Грузии: данные статистики

Сколько гостиниц в Грузии: данные статистики

Общее количество мест в действующих гостиницах составило 87,8 тысячи, что на 51,7% больше соответствующего показателя 2020 года 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T09:01+0400

2022-08-27T09:01+0400

2022-08-27T09:01+0400

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. На начало текущего года в Грузии функционировали 1 726 экономических субъектов, занятых гостиничными услугами, которые владели 1 776 гостиницами и заведениями гостиничного типа – это на 68,5% больше, чем в 2020 году, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, 99,3% заведений были в частном владении, а 0,7% – принадлежали государству.В 2021 году общая площадь действующих в Грузии гостиниц и заведений гостиничного типа составила 2 725,5 тысячи квадратных метров, что на 49,2% больше соответствующего показателя 2020 года. Отсюда 65,4 тысячи квадратных метров были сданы в аренду.Доходы от туризма в Грузии с начала года выросли в три раза >>Согласно информации "Сакстата", жилая площадь всех номеров составила 1 328,0 тысячи квадратных метров, что на 59,3% больше показателя предыдущего года.В 2021 году общее количество мест в действующих гостиницах и заведениях гостиничного типа составило 87,8 тысячи, что на 51,7% больше соответствующего показателя 2020 года. Общее количество номеров увеличилось на 60,2% и составило 43,1 тысячи.Число туристов из России в Грузию выросло почти в шесть раз >>В 2021 году гостиницы в Грузии обслужили более трех миллионов гостей, что на 127% больше, чем в 2020 году. 43,5% постояльцев были иностранцами, 10,4% из которых – гражданами России, 9,5% – Украины, 9,5% – ОАЭ. Доля стран ЕС составляет 10,1% иностранных гостей, среди которых 34,6% – граждане Германии, 33% – граждане Польши.Согласно данным "Сакстата", в прошлом году в гостиничном бизнесе были заняты около 18,3 тысячи человек, 56,6% из которых – женщины.

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грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"