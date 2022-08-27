https://sputnik-georgia.ru/20220827/skolko-gostinits-v-gruzii-dannye-statistiki-269813098.html
Сколько гостиниц в Грузии: данные статистики
Сколько гостиниц в Грузии: данные статистики
Общее количество мест в действующих гостиницах составило 87,8 тысячи, что на 51,7% больше соответствующего показателя 2020 года 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T09:01+0400
2022-08-27T09:01+0400
2022-08-27T09:01+0400
грузия
туризм
экономика
новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24196/56/241965680_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_ca9529ddc509a63b33a36ab7a6bb5e69.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. На начало текущего года в Грузии функционировали 1 726 экономических субъектов, занятых гостиничными услугами, которые владели 1 776 гостиницами и заведениями гостиничного типа – это на 68,5% больше, чем в 2020 году, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, 99,3% заведений были в частном владении, а 0,7% – принадлежали государству.В 2021 году общая площадь действующих в Грузии гостиниц и заведений гостиничного типа составила 2 725,5 тысячи квадратных метров, что на 49,2% больше соответствующего показателя 2020 года. Отсюда 65,4 тысячи квадратных метров были сданы в аренду.Доходы от туризма в Грузии с начала года выросли в три раза >>Согласно информации "Сакстата", жилая площадь всех номеров составила 1 328,0 тысячи квадратных метров, что на 59,3% больше показателя предыдущего года.В 2021 году общее количество мест в действующих гостиницах и заведениях гостиничного типа составило 87,8 тысячи, что на 51,7% больше соответствующего показателя 2020 года. Общее количество номеров увеличилось на 60,2% и составило 43,1 тысячи.Число туристов из России в Грузию выросло почти в шесть раз >>В 2021 году гостиницы в Грузии обслужили более трех миллионов гостей, что на 127% больше, чем в 2020 году. 43,5% постояльцев были иностранцами, 10,4% из которых – гражданами России, 9,5% – Украины, 9,5% – ОАЭ. Доля стран ЕС составляет 10,1% иностранных гостей, среди которых 34,6% – граждане Германии, 33% – граждане Польши.Согласно данным "Сакстата", в прошлом году в гостиничном бизнесе были заняты около 18,3 тысячи человек, 56,6% из которых – женщины.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24196/56/241965680_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d971e2baa87fdd8c06db83806fc2b133.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько гостиниц в Грузии: данные статистики
Общее количество мест в действующих гостиницах составило 87,8 тысячи, что на 51,7% больше соответствующего показателя 2020 года
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. На начало текущего года в Грузии функционировали 1 726 экономических субъектов, занятых гостиничными услугами, которые владели 1 776 гостиницами и заведениями гостиничного типа – это на 68,5% больше, чем в 2020 году, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, 99,3% заведений были в частном владении, а 0,7% – принадлежали государству.
В 2021 году общая площадь действующих в Грузии гостиниц и заведений гостиничного типа составила 2 725,5 тысячи квадратных метров, что на 49,2% больше соответствующего показателя 2020 года. Отсюда 65,4 тысячи квадратных метров были сданы в аренду.
Согласно информации
"Сакстата", жилая площадь всех номеров составила 1 328,0 тысячи квадратных метров, что на 59,3% больше показателя предыдущего года.
В 2021 году общее количество мест в действующих гостиницах и заведениях гостиничного типа составило 87,8 тысячи, что на 51,7% больше соответствующего показателя 2020 года. Общее количество номеров увеличилось на 60,2% и составило 43,1 тысячи.
В 2021 году гостиницы в Грузии обслужили более трех миллионов гостей, что на 127% больше, чем в 2020 году. 43,5% постояльцев были иностранцами, 10,4% из которых – гражданами России, 9,5% – Украины, 9,5% – ОАЭ. Доля стран ЕС составляет 10,1% иностранных гостей, среди которых 34,6% – граждане Германии, 33% – граждане Польши.
Согласно данным "Сакстата", в прошлом году в гостиничном бизнесе были заняты около 18,3 тысячи человек, 56,6% из которых – женщины.