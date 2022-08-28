https://sputnik-georgia.ru/20220828/iliya-ii-pozdravil-pravoslavnykh-zhiteley-gruzii-s-mariamoba-269839285.html

Илия II поздравил православных жителей Грузии с Мариамоба

Илия II поздравил православных жителей Грузии с Мариамоба

Католикос-Патриарх призвал прихожан читать молитву Пресвятой Богородице 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T14:56+0400

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2022-08-28T14:56+0400

грузия

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

мариамоба

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Человечество устало, мы тоже устали, но наши сердца не должны быть разбиты, ибо пресвятая Богородица всегда с нами, так Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил прихожан с праздником Успения Пресвятой Богородицы - Мариоба из Сионского собора.Православные во всем мире в воскресенье, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба. Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.По словам Илии II, в этот день в Грузии принято вспоминать своих предков."Этот праздник двоякий, небесный и земной. Мы также поздравляем наших предков с праздником Богородицы", - сказал Патриарх.Католикос-Патриарх призвал прихожан читать молитву Пресвятой Богородице.Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии.Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы: приметы праздника >>В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.Успение матери Богородицы: традиции и приметы православного праздника >>В Грузии Мариамоба один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба в этот день проводиться во всех действующих церквях Грузии.

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грузия, общество, религия , новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, мариамоба