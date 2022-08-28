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Илия II поздравил православных жителей Грузии с Мариамоба
Илия II поздравил православных жителей Грузии с Мариамоба
Католикос-Патриарх призвал прихожан читать молитву Пресвятой Богородице 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T14:56+0400
2022-08-28T14:56+0400
2022-08-28T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Человечество устало, мы тоже устали, но наши сердца не должны быть разбиты, ибо пресвятая Богородица всегда с нами, так Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил прихожан с праздником Успения Пресвятой Богородицы - Мариоба из Сионского собора.Православные во всем мире в воскресенье, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба. Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.По словам Илии II, в этот день в Грузии принято вспоминать своих предков."Этот праздник двоякий, небесный и земной. Мы также поздравляем наших предков с праздником Богородицы", - сказал Патриарх.Католикос-Патриарх призвал прихожан читать молитву Пресвятой Богородице.Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии.Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы: приметы праздника >>В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.Успение матери Богородицы: традиции и приметы православного праздника >>В Грузии Мариамоба один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба в этот день проводиться во всех действующих церквях Грузии.
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грузия, общество, религия , новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, мариамоба
грузия, общество, религия , новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, мариамоба
Илия II поздравил православных жителей Грузии с Мариамоба
Католикос-Патриарх призвал прихожан читать молитву Пресвятой Богородице
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Человечество устало, мы тоже устали, но наши сердца не должны быть разбиты, ибо пресвятая Богородица всегда с нами, так Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил прихожан с праздником Успения Пресвятой Богородицы - Мариоба из Сионского собора.
Православные во всем мире в воскресенье, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба. Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.
"Человечество устало, мы тоже устали, но наши сердца не должны быть разбитыми. С нами Пресвятая Богородица. Радуйтесь, яко дети Божией Матери", - сказал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II во время проповеди.
По словам Илии II, в этот день в Грузии принято вспоминать своих предков.
"Этот праздник двоякий, небесный и земной. Мы также поздравляем наших предков с праздником Богородицы", - сказал Патриарх.
Католикос-Патриарх призвал прихожан читать молитву Пресвятой Богородице.
Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии.
В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном.
Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.
В Грузии Мариамоба один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.
Праздничная служба в этот день проводиться во всех действующих церквях Грузии.