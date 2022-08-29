https://sputnik-georgia.ru/20220829/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-snizilis-v-iyule-269846532.html

Активы банковского сектора Грузии снизились в июле

Активы банковского сектора Грузии снизились в июле

На конец июля в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. В июле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 483 миллиона лари, или 0,8%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец июля 2022 года объем активов банковского сектора составил 63,7 миллиарда лари (22 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал составил 8,6 миллиарда лари.На конец июля в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем срочных депозитов в банках выросСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 августа 2022 года составил 38,75 миллиарда лари, что на 486,28 миллиона лари, или на 1,27% больше, чем на начало июля.Согласно отчету, в июле по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады снизились на 171,25 миллиона лари, или 1,09%, а вклады до востребования увеличились на 657,53 миллиона лари, или 2,92%.К концу года уровень инфляции в Грузии снизится - эксперт >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 августа текущего года составил 43,09%, что на 1,02 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 июля.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в июле составила 7,85%, в том числе 11,41% – по депозитам в национальной валюте и 1,04% – по депозитам в иностранной валюте.Кредитов больше выдали в национальной валютеПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в июле 2022 года снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,56 миллиарда лари, или на 3,58%, и на 1 августа текущего года составил 42,1 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 254,78 миллиона лари, или 1,14%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 1,82 миллиарда лари, или 8,56%.Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен >>По данным Нацбанка, на конец июля 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 6,83 миллиарда лари, что на 0,1% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,12 миллиарда лари, что на 9,55% меньше, чем в предыдущем месяце.За июль 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов уменьшился на 1,07%, или 242,02 миллиона лари, и на 1 августа текущего года составил 22,34 миллиарда лари.По состоянию на 1 августа текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 53,88%, что на 2,51 процентных пункта выше, чем на 1 июля 2022 года.

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