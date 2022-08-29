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https://sputnik-georgia.ru/20220829/kvaratskheliya-ne-zabil---napoli-ne-vyigral-269847754.html
Кварацхелия не забил – "Наполи" не выиграл
Кварацхелия не забил – "Наполи" не выиграл
Кварацхелия впервые в новой команде покинул поле, не забив ни гола, ни сделав результативную передачу 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T08:02+0400
2022-08-29T09:08+0400
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клуб "наполи"
хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия не смог забить в третьем туре Серии А, и его клуб впервые в сезоне потерял очки."Наполи" играл в гостях с "Фиорентиной" и встреча завершилась безголевой ничьей 0:0.Во встрече на "Стадион Артемио Франки" Кварацхелия вышел в основном составе "Наполи", но бразильский защитник "Фиорентины" Додо играл против него персонально и в первом тайме не позволил грузину нормально играть.Пока не раскрыл свой потенциал - тренер "Наполи" оценил игру Кварацхелия &gt;&gt;Во втором тайме Кварацхелия активизировал игру и на первых минутах скинул мяч головой в штрафной соперника одноклубнику Ирвингу Лосано, который находился прямо перед воротами. Это был самый настоящий голевой момент в матче, но мексиканский нападающий не смог воспользоваться возможностью для взятия ворот с близкого расстояния.На 61-й минуте главный тренер "Неаполя" Лучано Спаллетти сменил Кварацхелия, а грузинский форвард впервые в новой команде покинул поле, не забив ни гола, ни сделав результативную передачу.Команда Кварацхелия узнала соперников в Лиге чемпионов &gt;&gt;В итоге "Наполи" получил только одно очко, и разделит первое место с пятью другими командами с 7 очками после 3-х туров.
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в мире, спорт, новости, грузия, италия, футбол, клуб "наполи", хвича кварацхелия
в мире, спорт, новости, грузия, италия, футбол, клуб "наполи", хвича кварацхелия

Кварацхелия не забил – "Наполи" не выиграл

08:02 29.08.2022 (обновлено: 09:08 29.08.2022)
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкИгрок ФК "Рубин" Хвича Кварацхелия
Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Кварацхелия впервые в новой команде покинул поле, не забив ни гола, ни сделав результативную передачу
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия не смог забить в третьем туре Серии А, и его клуб впервые в сезоне потерял очки.
"Наполи" играл в гостях с "Фиорентиной" и встреча завершилась безголевой ничьей 0:0.
Во встрече на "Стадион Артемио Франки" Кварацхелия вышел в основном составе "Наполи", но бразильский защитник "Фиорентины" Додо играл против него персонально и в первом тайме не позволил грузину нормально играть.
Пока не раскрыл свой потенциал - тренер "Наполи" оценил игру Кварацхелия >>
Во втором тайме Кварацхелия активизировал игру и на первых минутах скинул мяч головой в штрафной соперника одноклубнику Ирвингу Лосано, который находился прямо перед воротами. Это был самый настоящий голевой момент в матче, но мексиканский нападающий не смог воспользоваться возможностью для взятия ворот с близкого расстояния.
На 61-й минуте главный тренер "Неаполя" Лучано Спаллетти сменил Кварацхелия, а грузинский форвард впервые в новой команде покинул поле, не забив ни гола, ни сделав результативную передачу.
Команда Кварацхелия узнала соперников в Лиге чемпионов >>
В итоге "Наполи" получил только одно очко, и разделит первое место с пятью другими командами с 7 очками после 3-х туров.
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