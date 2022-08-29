https://sputnik-georgia.ru/20220829/kvaratskheliya-ne-zabil---napoli-ne-vyigral-269847754.html

Кварацхелия не забил – "Наполи" не выиграл

Кварацхелия не забил – "Наполи" не выиграл

Кварацхелия впервые в новой команде покинул поле, не забив ни гола, ни сделав результативную передачу 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T08:02+0400

2022-08-29T08:02+0400

2022-08-29T09:08+0400

в мире

спорт

новости

грузия

италия

футбол

клуб "наполи"

хвича кварацхелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/03/260166897_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b7e6a4015fd53764bfe0eed9acc45243.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия не смог забить в третьем туре Серии А, и его клуб впервые в сезоне потерял очки."Наполи" играл в гостях с "Фиорентиной" и встреча завершилась безголевой ничьей 0:0.Во встрече на "Стадион Артемио Франки" Кварацхелия вышел в основном составе "Наполи", но бразильский защитник "Фиорентины" Додо играл против него персонально и в первом тайме не позволил грузину нормально играть.Пока не раскрыл свой потенциал - тренер "Наполи" оценил игру Кварацхелия >>Во втором тайме Кварацхелия активизировал игру и на первых минутах скинул мяч головой в штрафной соперника одноклубнику Ирвингу Лосано, который находился прямо перед воротами. Это был самый настоящий голевой момент в матче, но мексиканский нападающий не смог воспользоваться возможностью для взятия ворот с близкого расстояния.На 61-й минуте главный тренер "Неаполя" Лучано Спаллетти сменил Кварацхелия, а грузинский форвард впервые в новой команде покинул поле, не забив ни гола, ни сделав результативную передачу.Команда Кварацхелия узнала соперников в Лиге чемпионов >>В итоге "Наполи" получил только одно очко, и разделит первое место с пятью другими командами с 7 очками после 3-х туров.

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, спорт, новости, грузия, италия, футбол, клуб "наполи", хвича кварацхелия