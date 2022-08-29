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Правительство Грузии помогло трудоустроиться 20 тысячам соцнезащищенных
Правительство Грузии помогло трудоустроиться 20 тысячам соцнезащищенных
Число занятых в Грузии значительно выросло благодаря новым рабочим местам, заявил премьер 29.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-29T15:48+0400
2022-08-29T15:48+0400
2022-08-29T17:09+0400
грузия
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экономика
трудоустройство
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Работу в рамках программы трудоустройства социально незащищенных лиц получили 20 тысяч человек, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартовала 1 марта. Участвовать в ней могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.Гарибашвили отметил и положительные данные сокращения уровня безработицы в стране."Уровень безработицы снизился на 4 процентных пункта и составил 18,1%. Также хотелось бы с радостью отметить, что значительно увеличилось число занятых – на 55 тысяч. Всего за несколько месяцев в стране были созданы рабочие места", – отметил премьер.Программа трудоустройстваПрограмма предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.При этом социально незащищенные продолжат в течение 4 лет получать помощь от государства, и их статус не будет проверяться.Госпрограмма по трудоустройству в Грузии – премьер подвел первые итоги >>По программе с соцнезащищенными заключается контракт до конца 2022 года. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.Лесное агентство до конца года трудоустроит 200 социально незащищенных граждан >>Всего на 1 апреля этого года в Грузии было зарегистрировано 664,3 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,8% всего населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.
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грузия, новости, общество, экономика, трудоустройство, ираклий гарибашвили
грузия, новости, общество, экономика, трудоустройство, ираклий гарибашвили
Правительство Грузии помогло трудоустроиться 20 тысячам соцнезащищенных
15:48 29.08.2022 (обновлено: 17:09 29.08.2022)
Число занятых в Грузии значительно выросло благодаря новым рабочим местам, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Работу в рамках программы трудоустройства социально незащищенных лиц получили 20 тысяч человек, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартовала 1 марта. Участвовать в ней могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.
"В рамках нашей инициативы трудоустроено 20 тысяч социально незащищенных людей, они вовлечены в текущие работы по всей стране, будь то инфраструктура, лесное хозяйство или другие направления. Но эту программу нужно активизировать", – заявил премьер.
Гарибашвили отметил и положительные данные сокращения уровня безработицы в стране.
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2022 года понизился на четыре процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда он составлял 22,1%. За отчетный период число безработных снизилось на 63 тысячи человек, или 18,3%, по сравнению с тем же периодом 2021 года и составило 281,6 тысячи человек.
"Уровень безработицы снизился на 4 процентных пункта и составил 18,1%. Также хотелось бы с радостью отметить, что значительно увеличилось число занятых – на 55 тысяч. Всего за несколько месяцев в стране были созданы рабочие места", – отметил премьер.
Программа трудоустройства
Программа предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.
При этом социально незащищенные продолжат в течение 4 лет получать помощь от государства, и их статус не будет проверяться.
По программе с соцнезащищенными заключается контракт до конца 2022 года. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.
В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.
Всего на 1 апреля этого года в Грузии было зарегистрировано 664,3 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,8% всего населения страны.
Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.