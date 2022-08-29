https://sputnik-georgia.ru/20220829/v-gruzii-khotyat-ogranichit-torgovye-nadbavki-na-khleb-269882662.html

В Грузии хотят ограничить торговые надбавки на хлеб

В Грузии хотят ограничить торговые надбавки на хлеб

Магазины могут делать ценовую надбавку для собственной прибыли, но не в таком размере, чтобы это отражалось на населении, считает хлебопек 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T22:43+0400

2022-08-29T22:43+0400

2022-08-29T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Чтобы магазины в Грузии самопроизвольно не повышали стоимость хлеба, государству следует установить предельные торговые наценки для продукт первой необходимости, заявил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе.Долидзе предлагает установить референтные цены.По его словам, магазины конечно же должны делать ценовую надбавку для собственной прибыли, но не в таком размере, чтобы это отражалось на населении.Долидзе отметил, что производители всегда надеются продать как можно больше хлеба, поэтому хотят, чтобы по возможности стоимость снизилась на 10 тетри. Сейчас, по его словам, как раз подходящее время, когда стоимость муки и пшеницы снижается.Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика >>По словам министра сельского хозяйства Грузии Отара Шамугия, достигнута договоренность с американскими специалистами по изучению цепочки добавленной стоимости."Мы рассчитываем приступить к первому этапу, изучению цепочки добавленной стоимости с помощью наших американских коллег. По результатам исследований будем принимать решения о мерах поддержки бизнесменов", - сказал Отар Шамугия.Ситуация с мукой и пшеницей в мире и ГрузииЦена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте.Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года.Россия снизила пошлины на экспорт пшеницы, нефти и подсолнечного масла >>Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ. На этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно в прошлом году сократился импорт пшеницы больше чем на 30%."Сегодня тенденция изменилась. Сегодняшние цены на пшеницу на мировых рынках примерно такие - 1 тонна французской пшеницы - 345 долларов, американской - 346 долларов, российской - 347 долларов", - сказал Долидзе.Кроме того, Россия снизила плавающую пошлину на зерно, что вновь актуализировало закупку пшеницы и дало возможность мелькомбинатам заработать.По информации главы Ассоциации производителей хлеба, в этом году в стране урожай пшеницы лучше прошлогоднего – 150 тысяч тонн, 100 тысяч тонн из которого уже собрано.

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