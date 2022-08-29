https://sputnik-georgia.ru/20220829/zagadochnaya-politekonomika-ili-fenomen-gruzinskogo-ekonomicheskogo-rosta-269876649.html

Загадочная политэкономика, или Феномен грузинского экономического роста

Загадочная политэкономика, или Феномен грузинского экономического роста

Слово "политэкономия" обозначает серьезную научную дисциплину, но тут, подозревает колумнист Sputnik Грузия, мы имеем дело с игрой цифр… 29.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-29T19:44+0400

2022-08-29T19:44+0400

2022-08-29T20:23+0400

грузия

аналитика

ираклий гарибашвили

грузинская мечта

экономика

инфляция

колумнисты

обзор сми

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В принципе, отрицать наличие экономического роста в Грузии было бы несправедливо. Тем более, премьер Ираклий Гарибашвили не упускает случая подчеркнуть его, выдавая едва ли не за главную заслугу "Грузинской мечты". А другой Ираклий – председатель партии Кобахидзе на днях пообещал, что "мечтатели" сохранят в стране мир и двузначный экономический рост ("Сакартвелос Республика", 24-25.08).С научной точки зрения термин, возможно, не особенно корректный, однако политически впечатляющий. Похоже, "мир и рост" превращаются для правящей команды в некое подобие подзабытого, но эффективно сработавшего в свое время девиза "власть – Советам, землю – крестьянам!" И если с "миром" все ясно и понятно, то с "ростом" - дело обстоит запутанней.Начнем с того, что существуют разные критерии оценки роста экономики или отдельных ее отраслей. Самый наглядный – натуральные показатели: было столько, стало столько-то. Широкой публике этот критерий доступен легче всего, но не всегда бывает удобен для политиков. К счастью для них, в статистике утвердились (прошу прощения у специалистов) экономические эвфемизмы – темпы прироста, проценты роста, процентные пункты роста. Все это далеко не одно и то же и не всегда подтверждает первую возникшую ассоциацию.Гарибашвили: рост экономики Грузии – заслуга разумной политики >>Экономической науке многообразные измерители необходимы для анализа различных тенденций, выстраивания теорий и прогнозов. А вот политики, не задумываясь, выбирают наиболее внушительные, устраивающие их и валом обрушивают на сознание масс. Чего только стоит, к примеру, понятная на первый взгляд, однако крайне загадочная формула – "снижение темпов роста инфляции". Звучит, вроде бы, оптимистично, хотя инфляция, если вдуматься, продолжает при этом расти, только медленней.Получается наивно разводить плечами и выражать удивление, видя, как на фоне длительного улучшения тех или иных экономических показателей главный ориентир для населения – потребительские цены – по-прежнему остается высоким. Доктор экономики Ираклий Макалатия ставит все по своим местам и разъясняет, что уже взлетевшие цены будут теперь повышаться не так быстро ("Сакартвелос Республика", 8-9.08).Какие факторы обеспечивают рост экономики Грузии - пояснение вице-премьера >>Поскольку мы с вами не экономисты и не политики, оторвемся на некоторое время от научного и наукообразного анализа, который часто оказывается не по зубам рядовому обывателю, и возьмем на вооружение то, что в быту называют здравым смыслом. Так вот, мне при упоминании о двузначном экономическом росте почему-то приходит на память эпизод из великолепного романа Нодара Думбадзе "Белые флаги". Там один из заключенных, рассказывая, за что его осудили, признается, что растратил "миллион с чем-то" казенных денег.Кстати, так раньше, независимо от того, по-грузински или по-русски, коренные тбилисцы обозначали ориентировочный размер той или иной суммы денег. Правда, в отношении думбадзевского героя потом выяснилось, что растратил (если не ошибаюсь) миллион девятьсот тысяч! Так ведь и девятьсот – это "чем-то". Я к тому, что двузначным числом в математике считается и 99, и 10. Впрочем, в ранге политического лозунга это уже не имеет значения, ибо землю крестьянам большевики в свое время тоже не отдали, но власть Советам передали.Экономика – наука хоть и общественная, но достаточно точная. Процессы здесь тесно взаимосвязаны. Эксперты подтверждают: показатель инфляции в Грузии в разы лучше, чем в соседней Турции, и даже ощутимо ниже, чем в странах Евросоюза. Причем, пресса (понятно, не оппозиционная – та на сей счет просто молчит) ставит это в заслугу правительству.Наверняка правительство проявляет интерес к проблеме, но так ли много от него зависит?! Как только речь заходит о ценах, аналитики спешат напомнить, что импорт в Грузии в 2,5 раза превышает экспорт ("Резонанси", 4.05), что мы очень зависим от международной конъюнктуры, а в глобальных масштабах сейчас налицо рецессия ("Сакартвелос Республика", 8-9.08). И то, что тенденции в нашей экономике противоречат общемировым, больше настораживает, чем радует.Наши руководящие институции любят кичиться тем, что научились умелому администрированию в условиях рыночной экономики. Однако пока это "администрирование" на руку только крупному бизнесу, вернее его владельцам.Во всяком случае, население страны ни от двузначного экономического роста, ни от укрепления лари конкретной отдачи пока не получило. И когда мы гордо размахиваем более низким уровнем инфляции по сравнению с развитыми странами, не мешало бы вспомнить, что в цивилизованных обществах существует так называемая индексация доходов населения. Это рычаг, позволяющий сохранять покупательную способность граждан в сложных экономических ситуациях. Что касается Грузии, то, судя по моим знакомым и близким, сохранение уровня благополучия тех из них, кому удалось этого добиться, было достигнуто за счет огромного роста интенсивности труда. Оплата ни у кого не менялась долгие годы, и поддерживать прежний материальный уровень приходится значительным ростом выполняемой работы. 10-12-часовой рабочий день для многих в Грузии в порядке вещей. Причем, другие им даже завидуют!По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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грузия, аналитика, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, экономика, инфляция, колумнисты, обзор сми