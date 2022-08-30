https://sputnik-georgia.ru/20220830/dvizhenie-avtotransporta-ogranichat-v-tbilisi-iz-za-evrobasketa-2022-269919920.html

Движение автотранспорта ограничат в Тбилиси из-за Евробаскета-2022

Движение автотранспорта ограничат в Тбилиси из-за Евробаскета-2022

Ограничения не затронут общественный транспорт, который будет ездить по установленной схеме 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T23:25+0400

2022-08-30T23:25+0400

2022-08-30T23:25+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Схема движения автотранспорта на Университетской улице в Тбилиси изменится в связи с проведением чемпионата Европы по баскетболу, сообщает пресс-служба столичной мэрии.По информации мэрии, движение автотранспорта по улице Университетская, где находится новый Дворец спорта, станет односторонним с 11:00 1 сентября до 00:00 2 сентября.Кроме того, аналогичное ограничение будет действовать 3 сентября с 11:00 до 4 сентября 00:00, а также 6 сентября с 11:00 до 7 сентября 00:00. В указанный отрезок времени транспорт будет передвигаться только в одностороннем порядке.К Евробаскету-2022 в Грузии все готово - премьер >>Машины смогут ездить по улице Университетской с улицы Тамарашвили в направлении улицы Политковской.А от улицы Политковской всем транспортным средствам, кроме общественного транспорта, поворот в сторону Университетской улицы будет ограничен.Водители автомобилей смогут двигаться с улицы Политковской на улицу Университетскую через проспект Казбеги, улицы Кавтарадзе и Тамарашвили.Движение с улицы Университетской будет разрешено в направлении улицы Данелия, а с улицы Данелия - только в направлении улицы Политковской.В Грузии начинается продажа монеты "Евробаскет 2022" >>Указанные ограничения не затронут общественный транспорт, который будет ездить по установленной схеме.Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года сразу в четырех странах - Чехии, Грузии, Германии и Италии. Соперниками сборной Грузии по группе А, игры которой пройдут в Тбилиси, стали Испания, Турция, Черногория, Бельгия и Болгария.

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грузия, новости, общество, спорт, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, мэрия тбилиси