https://sputnik-georgia.ru/20220830/kogda-v-gruzii-zarabotayut-krupnye-melnitsy-269884046.html

Когда в Грузии заработают крупные мельницы?

Когда в Грузии заработают крупные мельницы?

Для продовольственной безопасности Грузии важно иметь переходящие запасы пшеницы на два месяца, считает эксперт 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T09:01+0400

2022-08-30T09:01+0400

2022-08-30T09:01+0400

грузия

экономика

новости

зерно

хлеб

леван силагава

россия

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Если стоимость муки на экспортных рынках продолжит снижаться, Грузия возобновит поставки пшеницы в привычных объемах, и все мелькомбинаты в стране смогут открыться, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава.Трудные времена для грузинских мукомолов настали прошлым летом, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.По его словам, информация о снижении стоимости муки спустя долгое время очень обнадеживающая, но важно, чтобы это переросло в тенденцию."Мы знаем, что заработал украинский коридор благодаря большим усилиям и включенности мирового содружества, что привело к определенным позитивным тенденциям. В том числе достаточно большой урожай в России, и здесь плавающая пошлина тоже начала снижаться", – сказал Силагава.В Грузии хотят ограничить торговые надбавки на хлеб >>Эксперт отметил, что для продовольственной безопасности Грузии важно иметь переходящие запасы пшеницы на два месяца. Делать запасы муки рискованно, отметил он.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика >>Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать импортированную пшеницу и производить муку на месте.

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грузия, экономика, новости, зерно, хлеб, леван силагава, россия