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Не лучшее время - запуск энергобиржи в Грузии могут отложить в четвертый раз

Не лучшее время - запуск энергобиржи в Грузии могут отложить в четвертый раз

Введение режима свободной торговли электроэнергией в данном случае сопряжено с чрезмерными рисками, заявил министр 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Для запуска Энергетической биржи в Грузии, на фоне российско-украинских событий, не лучшее время, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.Новая энергетическая биржа с ежедневными торгами должна была заработать в Грузии с 1 сентября 2022 года. Дата запуска рынка электроэнергии переносилась три раза. Предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года, однако участники рынка не были готовы к почасовым торгам, позже дату перенесли сначала на 1 января 2022 года, потом на 1 марта.Как отметил министр, напряженная ситуация между двумя важными экономическими партнерами переводит вопросы энергобезопасности в иное измерение."Это связано не только с экономической конъюнктурой, в ней есть очень важные элементы безопасности в то время, когда мы наблюдаем очень нестабильную, непредсказуемую ситуацию с энергоресурсами и резко возросшие цены на энергоносители", - пояснил министр.Давиташвили подчеркнул что Грузия все еще импортозависима, и быстрый рост экономики страны поддерживается только за счет импортируемой электроэнергии, особенно в пиковый период.Какие преимущества получит Грузия после начала работы энергетической биржи >>"ЕС говорит, что не знает, какая будет зима. Многие страны региона находятся в очень сложной ситуации и не могут предсказать, каковы будут цены или физическое обеспечение энергоносителями", - отметил Давиташвили.Именно поэтому, по словам министра, введение режима свободной торговли электроэнергией в данном случае сопряжено с чрезмерными рисками, несмотря на то, что с технической точки зрения министерство экономики все подготовило.По его словам, в правительстве идет обсуждение данного вопроса.Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики? >>Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиции в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.Какой будет реформа энергетического рынка Грузии: планы Минэкономики >>Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии – ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения.Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.

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грузия, новости, экономика, энергетика, энергетика грузии, леван давиташвили