https://sputnik-georgia.ru/20220830/strasti-vokrug-narodnogo-zaschitnika--gruzinskaya-mechta-gotova-na-kompromiss-269908279.html

Страсти вокруг Народного защитника – "Грузинская мечта" готова на компромисс

Страсти вокруг Народного защитника – "Грузинская мечта" готова на компромисс

Правящая партия не обнародует правила выбора омбудсмена, пока не выслушает представителей оппозиции и НПО, заявил лидер партии 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T20:27+0400

2022-08-30T20:27+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова пойти на компромисс в процессе разработки правила избрания Народного защитника, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе во время представления плана выполнения условий ЕК заявил, что до 1 сентября правящая сила представит новую совместную процедуру выбора кандидата Народного защитника, которая, по его словам, "обеспечит представление на должность Народного защитника такого лица, которое будет одинаково приемлемо для большинства и оппозиции".Как разъяснил Мдинарадзе, правящая партия не обнародует правило, согласно которому она хочет выбрать народного защитника, пока не выслушает представителей оппозиционного спектра и неправительственных организаций."После этого мы скажем свое окончательное решение. В любом случае могу дать один общий ответ – мы максимально постараемся, чтобы процесс был инклюзивным, чтобы ни у кого не было вопросов и возможности придраться, что правящая партия что-то не сделала для выполнения этих пунктов", - заявил Мдинарадзе.Если кто-то решит саботировать реализацию конкретно этого пункта, как и процесса в целом, это будет открыто, понятно и известно общественности, в том числе нашим европейским друзьям, отметил Мдинарадзе.Кого представят на пост Народного защитника Грузии? В парламенте стартуют консультации >>"Но мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить максимально процесс и достичь результата", - добавил он.По словам Мдинарадзе, следующим этапом будет разговор о конкретных кандидатов. Но в первую очередь, должна быть разработана процедура.Параллельный процессМежду тем, представители оппозиционных партий "Лело", "Стратегия Агмашенебели" и "Единое национальное движение" провели закрытые консультации по вопросу избрания Народного защитника.Как заявила депутат от ЕНД Хатия Деканоидзе, они отказываются принимать участие во встрече рабочей группы и собираются поддержать кандидатуру, представленную неправительственным сектором.По ее словам, они также готовы участвовать в дискуссиях в формальных встречах в рамках рассмотрения вопроса на заседаниях бюро и комитетах."До того мы не видим смысла присутствовать на встрече рабочей группы, и эта позиция не менялась", - отметила она.Страсти по 12 пунктам, или Как оппозиция и "Грузинская мечта" работают над условиями ЕС >>Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов. У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузи" всего 80 представителей.Кто такой Народный защитник?Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, мамука мдинарадзе, народный защитник грузии