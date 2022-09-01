https://sputnik-georgia.ru/20220901/mer-tbilisi-suditsya-s-oppozitsionnym-kanalom-iz-za-klevety-269985751.html

Мэр Тбилиси судится с оппозиционным каналом из-за клеветы

Мэр Тбилиси судится с оппозиционным каналом из-за клеветы

Суд раз и навсегда должен определить где же проходит грань между проверенной информацией и клеветой, заявил адвокат мэра 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T19:58+0400

2022-09-01T19:58+0400

2022-09-01T20:23+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе требует от телеканала "Пирвели" и журналистки Майи Мамулашвили опровержения публично распространяемой дезинформации и выплаты 100 тысяч лари в качестве компенсации за моральный ущерб, заявил адвокат Каладзе Дмитрий Габуния на брифинге.Дело касается заявления Майи Мамулашвили в эфире телеканала "Пирвели" 5 июня 2022 года о том, что якобы "Каха Каладзе получил 60 миллионов только с одного тендера". По словам ведущей, это официальной информация. 20 июня Каладзе обратился в Тбилисский городской суд с иском об опровержении клеветы и возмещении морального ущерба.По словам адвоката, суд раз и навсегда должен определить, где же проходит грань между проверенной информацией и клеветой.Как отметил Габуния, 24 августа иск был доставлен Майе Мамулашвили и "ТВ Пирвели" курьерской почтой. Осталось три дня, чтобы они представили ответ."Мы призываем наших оппонентов, истцов, представить свои ответы в установленные законом сроки. Они имеют право представить ответ в течение трех дней. Нас, в свою сторону, в первую очередь, интересует та документация, о которой говорила журналистка Майя Мамулашвили", – сказал адвокат.Основателя "ТВ Пирвели" вызвали в прокуратуру из-за драки в посольстве США >>По заявлению адвоката, заявление журналистки нарушает презумпцию невиновности.По словам телеведущей телекомпании "Пирвели" Майи Мамулашвили, ее высказывание о мэре Тбилиси по телевидению было основано на общедоступной информации."Что касается информации, то это информация, о которой оппозиция говорила уже около года, делала публичные заявления. Что тоже очень важно, это не было мнением, высказанным в выпуске новостей, это не было преподнесено как факт, и не было этого в моем вступительном тексте, это было сказано в ходе программы, во время обсуждения с гостями", – сказала Мамулашвили в эфире "ТВ Пирвели".Поляризованность в грузинских СМИ – эксперты обсудили причины и следствия >>Как пояснила журналистка, оппозиция уже год распространяет информацию о коррумпированности мэра Каладзе.

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