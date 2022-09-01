https://sputnik-georgia.ru/20220901/nalozhila-veto-i-ne-zhaleet-ob-etom---prezident-gruzii-o-zakone-pro-proslushki-269990011.html

Наложила вето и не жалеет об этом - президент Грузии о законе про прослушки

Наложила вето и не жалеет об этом - президент Грузии о законе про прослушки

Бывают моменты, когда "право вето имеет высокую политическую ставку", заявила президент 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T23:01+0400

2022-09-01T23:01+0400

2022-09-01T23:01+0400

грузия

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новости

венецианская комиссия

президент грузии

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на проект закона о тайной слежке , в частности, о прослушивании телефонных разговоров , так как изменения были приняты спешке и без инклюзивных консультаций.Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.По словам президента, она очень всегда осторожно относилась к вопросу вето, но бывают моменты, когда "право вето имеет высокую политическую ставку".Как отметила президент, Грузия все еще остается страной, где люди думают о том - брать или нет с собой телефон, если им предстоит важная беседа."Потом мы говорим, да черт с ним, пусть будет телефон, и пусть они слушают все, что хотят. Все это еще есть, и это не европейская жизнь. Это не защита прав человека. Это другая система, и мы должны выйти из этой системы", - заявила глава государства.Закон о тайной слежке в Грузии – посол США поддержала Венецианскую комиссию >>По словам Зурабишвили, она очень рада тому, что Венецианская комиссия разделила причины президентского вето, тем самым сняв вопросы о ее некомпетентности.Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту."Критика без аргументов" – власти Грузии оценили заключение Венецианской комиссии >>Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.

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грузия, политика, новости, венецианская комиссия, президент грузии