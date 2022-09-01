https://sputnik-georgia.ru/20220901/rost-ekonomiki-gruzii-prodolzhaetsya--novaya-statistika-269956100.html

Рост экономики Грузии продолжается – новая статистика

Рост экономики Грузии продолжается – новая статистика

Падение было зафиксировано в обрабатывающей промышленности и сделках с недвижимостью 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – реальный рост ВВП в июле 2022 года составил 9,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Средний показатель реального роста за семь месяцев с начала года составляет 10,3%.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Гарибашвили: рост экономики Грузии – заслуга разумной политики >>По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2022 года внесли сферы транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникаций, горнодобывающей промышленности и торговли.Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности и сделках с недвижимостью.Что выросло и насколькоРост экспорта в январе-июле составил 36,4%, а импорт – на 35%. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 5 680 новых предприятий, на 33% больше, чем в аналогичный период прошлого года.По словам Тодрадзе, рост в секторах транспорта и складировании был связан с работой как наземного, так и воздушного транспорта, особенно рост показателя грузовых автомобилей по разным направлениям. Кроме того, в результате увеличения объема экспорта и импорта во внешней торговле, выросли темпы транспортной обработки и хранения грузов.Тенденции роста наблюдались и в строительном секторе, что в основном было связано со строительством жилых и нежилых зданий, а также с разработкой строительных проектов. Кроме того, объем экспорта строительных материалов увеличился на 44%.Какие факторы обеспечивают рост экономики Грузии - пояснение вице-премьера >>Основной причиной роста в секторе торговли является увеличение торговли новыми и подержанными автомобилями, а также запчастями и аксессуарами.Темпы реэкспорта легковых автомобилей увеличились более чем в два раза, особенно в направлении Армении.Тенденции роста также наблюдались в ресторанно-гостиничном секторе. На это повлияло увеличение числа визитов международных путешественников почти в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. В частности, в июле страну посетило более 600 тысяч международных визитера.

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