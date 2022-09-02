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Экспорт грузинского фундука и фруктов продолжает расти

Экспорт грузинского фундука и фруктов продолжает расти

По данным на 1 сентября, из Грузии вывезли фрукты и фундук на сумму 105,1 миллиона долларов 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T23:51+0400

2022-09-02T23:51+0400

2022-09-02T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. За январь-август 2022 года объем экспорта фундука и фруктов вырос на 9,5%, по сравнению с аналогичными данными 2021 года, сообщает Минсельхоз страны.По данным на 1 сентября, из Грузии вывезли фрукты и фундук на сумму 105,1 миллиона долларов.За восемь месяцев с начала года стоимость экспорта фундука составила 45,2 миллиона долларов, что на 3,6% больше данных за 2021 год. Продукцию вывезли в 35 стран, в основном в страны ЕС, куда экспортирован фундук на сумму 33 миллиона долларов.Почему в Грузии сократился объем экспорта персиков >>Также в январе-августе экспортированы персики и нектарины на сумму 28,4 миллиона долларов (рост 3,6%), голубика – на сумму 8,4 миллиона долларов (рост 49%).За это период сократились лишь доходы от экспорта яблок. За восемь месяцев страна вывезла продукцию на сумму 5,5 миллиона долларов, что на 0,5% меньше чем за отчетный период прошлого года.Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года.Государство поможет грузинским фермерам в реализации урожая яблок >>Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств.Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью государственной программы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.В рамках данной программы, в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари (45,8 миллиона долларов). Что касается орехоплодных культур, то сады по всей стране разбиты на 8,5 гектара. Софинансирование составляет 39,2 миллиона лари (13,5 миллиона долларов).

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