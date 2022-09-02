https://sputnik-georgia.ru/20220902/kakie-plany-u-wizz-air-v-gruzii-269983187.html

Какие планы у Wizz air в Грузии

Какие планы у Wizz air в Грузии

Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта по более чем 20 направлениям Европы 02.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-02T07:32+0400

2022-09-02T07:32+0400

2022-09-02T07:32+0400

грузия

новости

wizz air

экономика

кутаисский международный аэропорт

мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air планирует расширить свою деятельность на авиационном рынке Грузии в ближайшие годы, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.Успешное сотрудничество и дальнейшие планы представители Wizz Air обсудили в ходе рабочей встречи с замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили и директором Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе в Тбилиси.На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в более чем 20 направлениях Европы."У нас очень успешное и стратегическое сотрудничество с компанией Wizz Air, мы смогли сделать это за последние два года совместными усилиями", - отметила Квривишвили.По словам Тамар Арчуадзе, на встрече стороны обсудили перспективы роста активности авиакомпании на авиационном рынке Грузии и дальнейшие планы на зимний и летний сезоны 2023 года.Блогеры из 20 стран прибыли в Кутаиси в рамках нового проекта Wizz Air >>Руководитель отдела развития аэропортов компании Wizz Air Владислав Ильин заявил, что компания с нетерпением ждет возможности еще больше расширить свою деятельность в Грузии."Одним из последних новшеств с нашей стороны стал проект #GetLostwithWizz, в рамках которого мы привезли в Грузию 200 инфлюенсеров, чтобы показать красоту и привлекательность вашей страны. Таким образом, мы внесли свой вклад в представление туристического потенциала вашей страны", — сказал представитель Wizz Air.#GetLostwithWizz – кампания "дочки" европейской низкобюджетной авиакомпании Wizz Air в ОАЭ – Wizz Air Abu Dhabi. Она призвана повысить информированность о расширении сети полетов лоукостера. Участников конкурса отправляют в неизвестный пункт назначения, где они должны провести выходные, "заблудившись" в новых впечатлениях.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту превысил допандемийный уровень >>После Великобритании, Испании и Австрии Грузия стала очередной страной, где проект реализован.По данным за шесть месяцев 2022 года, Wizz Air обслужила в Кутаисском международном аэропорту в общей сложности 255 310 пассажиров. Это позволило лоукостеру стать лидером авиационного рынка Грузии по количеству перевезенных пассажиров.

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грузия, новости, wizz air, экономика, кутаисский международный аэропорт, мариам квривишвили