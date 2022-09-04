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Сборная Грузии проиграла второй матч на домашнем чемпионате Европы

Сборная Грузии проиграла второй матч на домашнем чемпионате Европы

В следующем матче – 4 сентября, соперником сборной Грузии будет Турция 04.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу уступила во втором матче группового этапа Евробаскета-2022 команде Испании со счетом 64:90.Это была вторая игра команд за последние два месяца в Тбилиси. Первый матч 4 июля грузинские баскетболисты выиграли у испанцев со счетом 82:76 в рамках отборочного этапа к чемпионату мира.В последней встрече за сборную по-прежнему не может выступать ее лидер Торнике Шенгелия, который залечивает травму плеча. Другой лидер команды - Гоги Битадзе, получил повреждение лодыжки в матче со сборной Бельгии, но вышел на игру с испанцами в стартовой пятерке. Однако он не смог играть в полную силу, и тренер посадил его на скамейку."Ошибки всегда наказываются": тренер баскетбольной сборной Грузии оценил игру с Бельгией >>Первый тайм команды много боролись, и он получился не очень результативным - 40:31 в пользу Испании.Решающим выдался третий период, в котором ничего положительного об обороне сборной Грузии сказать нельзя – гости выиграли 31:16 и продвинулись вперед 71:47 перед четвертой четвертью. Ликвидировать такую ​​разницу с испанской командой — непростая задача для многих фаворитов Евробаскета. Без Шенгелия и Битадзе для Грузии это оказалось невыполненной миссией.На четвертой минуте четвертого тура наш тренер вывел из игры Тэда Макфаддена. Перед этим на скамейку запасных сели Шермадини и Мамукелашвили. Это означало, что Илаис Зурос уже думал о следующем матче – 4 сентября соперником сборной Грузии будет Турция.

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