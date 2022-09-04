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Сборная Грузии проиграла второй матч на домашнем чемпионате Европы
Сборная Грузии проиграла второй матч на домашнем чемпионате Европы
В следующем матче – 4 сентября, соперником сборной Грузии будет Турция 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T09:36+0400
2022-09-04T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу уступила во втором матче группового этапа Евробаскета-2022 команде Испании со счетом 64:90.Это была вторая игра команд за последние два месяца в Тбилиси. Первый матч 4 июля грузинские баскетболисты выиграли у испанцев со счетом 82:76 в рамках отборочного этапа к чемпионату мира.В последней встрече за сборную по-прежнему не может выступать ее лидер Торнике Шенгелия, который залечивает травму плеча. Другой лидер команды - Гоги Битадзе, получил повреждение лодыжки в матче со сборной Бельгии, но вышел на игру с испанцами в стартовой пятерке. Однако он не смог играть в полную силу, и тренер посадил его на скамейку."Ошибки всегда наказываются": тренер баскетбольной сборной Грузии оценил игру с Бельгией >>Первый тайм команды много боролись, и он получился не очень результативным - 40:31 в пользу Испании.Решающим выдался третий период, в котором ничего положительного об обороне сборной Грузии сказать нельзя – гости выиграли 31:16 и продвинулись вперед 71:47 перед четвертой четвертью. Ликвидировать такую разницу с испанской командой — непростая задача для многих фаворитов Евробаскета. Без Шенгелия и Битадзе для Грузии это оказалось невыполненной миссией.На четвертой минуте четвертого тура наш тренер вывел из игры Тэда Макфаддена. Перед этим на скамейку запасных сели Шермадини и Мамукелашвили. Это означало, что Илаис Зурос уже думал о следующем матче – 4 сентября соперником сборной Грузии будет Турция.
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грузия, новости, спорт, турция, испания, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, баскетбол
грузия, новости, спорт, турция, испания, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, баскетбол
Сборная Грузии проиграла второй матч на домашнем чемпионате Европы
09:36 04.09.2022 (обновлено: 09:55 04.09.2022)
В следующем матче – 4 сентября, соперником сборной Грузии будет Турция
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу уступила во втором матче группового этапа Евробаскета-2022 команде Испании со счетом 64:90.
Это была вторая игра команд за последние два месяца в Тбилиси. Первый матч 4 июля грузинские баскетболисты выиграли у испанцев со счетом 82:76 в рамках отборочного этапа к чемпионату мира.
В последней встрече за сборную по-прежнему не может выступать ее лидер Торнике Шенгелия, который залечивает травму плеча. Другой лидер команды - Гоги Битадзе, получил повреждение лодыжки в матче со сборной Бельгии, но вышел на игру с испанцами в стартовой пятерке. Однако он не смог играть в полную силу, и тренер посадил его на скамейку.
Первый тайм команды много боролись, и он получился не очень результативным - 40:31 в пользу Испании.
Решающим выдался третий период, в котором ничего положительного об обороне сборной Грузии сказать нельзя – гости выиграли 31:16 и продвинулись вперед 71:47 перед четвертой четвертью. Ликвидировать такую разницу с испанской командой — непростая задача для многих фаворитов Евробаскета. Без Шенгелия и Битадзе для Грузии это оказалось невыполненной миссией.
На четвертой минуте четвертого тура наш тренер вывел из игры Тэда Макфаддена. Перед этим на скамейку запасных сели Шермадини и Мамукелашвили. Это означало, что Илаис Зурос уже думал о следующем матче – 4 сентября соперником сборной Грузии будет Турция.