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Иностранцам могут ограничить получение сертификата квалификации моряка в Грузии

Иностранцам могут ограничить получение сертификата квалификации моряка в Грузии

Иностранные выпускники мореходного училища стали прямыми конкурентами грузинских моряков, для которых увеличивается риск потери рабочих мест 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Гражданин иностранного государства, который окончит морское (мореходное) училище в Грузии, не сможет больше получить здесь сертификат компетентности (квалификации), соответствующее изменение будет инициировано на завтрашнем заседании бюро парламента.Соответствующее изменение было представлено парламенту правительством Грузии.Авторы законопроекта учли опыт ведущих морских стран (например Великобритании, Германии) в случае получения образования в указанных странах гражданин другой страны не сможет получить рабочие сертификаты в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты - ПДНВ.Дипломы грузинских моряков будут признавать в 64 странах мира >>При этом в законопроекте указывается, что те моряки иностранных государств, которые уже получили сертификат квалификации в Грузии или по состоянию на 1 сентября 2022 года получили соответствующее морское образование на территории страны, на основании этого закона будут иметь право на получение/обновление сертификата компетентности/квалификации.С 2020 года в морских учебных заведениях Грузии введено обучение на английском языке. Главным критерием стало значение английского языка, а не результаты Единых национальных экзаменов. Так как английский язык является родным для представителей многих стран, эти студенты стали прямыми конкурентами грузинских моряков, для которых увеличивается риск потери рабочих мест.По данным правительства, основным контингентом на англоязычные образовательные программы могут стать Азербайджан, Турция, Израиль, государства Западной Африки (особенно Нигерия) и Индия. Также свою заинтересованность выразили другие государства бассейна Каспийского моря, а именно Казахстан и Туркменистан.Малайзия признала сертификаты грузинских моряков >>Как отмечено в законопроекте, обучаться в морских училищах на территории Грузии могут как граждане страны, так и граждане иностранных государств, так как морское образование, как и медицинское, является регулируемой профессией.Ранее, согласно законодательству Грузии, как граждане Грузии, так и граждане других стран были в вправе получить сертификаты о компетентности/квалификации, выданные Агентством морского транспорта, на основании сертификатов, выданных морскими образовательными учреждениями, находящимися за пределами Грузии, только в том случае, если эти образовательные учреждения признаны Грузией.

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