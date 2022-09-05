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Парламентское большинство совещалось в центральном офисе "Грузинской мечты"
Парламентское большинство совещалось в центральном офисе "Грузинской мечты"
Парламент Грузии возобновит работу в рамках осенней сессии 6 сентября 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T21:51+0400
2022-09-05T21:51+0400
2022-09-05T22:03+0400
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ираклий кобахидзе
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осенняя сессия парламента
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Текущие политические вопросы и общую ситуацию в Грузии обсудили члены парламентского большинства в центральном офисе "Грузинской мечты", заявил журналистам председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.Председатель партии ограничился коротким комментарием.Парламент Грузии возобновит работу в рамках осенней сессии 6 сентября. Согласно регламенту парламента, осенняя сессия открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.Как ранее заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, неделя ожидается насыщенной. Депутатам предстоит заслушать несколько отчетов: ежегодный отчет Национальной комиссии по коммуникациям, Национального банка Грузии, Общественного вещателя, Агентства конкуренции, а также отчет о выполнении госбюджета 2021 года.Стартует осенняя сессия парламента Грузии - что на повестке? >>Кроме того, во время осенней сессии парламента десятого созыва планируется инициирование и рассмотрение подготовленных рабочими группами, работающими над выполнением 12 рекомендаций ЕС, законопроектов.Также, по словам спикера парламента, в связи с отбором Народного защитника инициированы поправки в регламент и на текущей неделе они также будут рассмотрены. Кроме того, будет рассмотрен пакет законопроектов в связи с присоединением Грузии к Единой зоне платежей в евро (SEPA).Даже как-то несерьезно - спикер парламента Грузии о досрочных выборах >>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, парламент грузии, осенняя сессия парламента
грузия, новости, политика, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, парламент грузии, осенняя сессия парламента
Парламентское большинство совещалось в центральном офисе "Грузинской мечты"
21:51 05.09.2022 (обновлено: 22:03 05.09.2022)
Парламент Грузии возобновит работу в рамках осенней сессии 6 сентября
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Текущие политические вопросы и общую ситуацию в Грузии обсудили члены парламентского большинства в центральном офисе "Грузинской мечты", заявил журналистам председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Председатель партии ограничился коротким комментарием.
"Это основная задача нашей встречи – парламентская повестка дня и текущие политические вопросы", - сказал Кобахидзе.
Парламент Грузии возобновит работу в рамках осенней сессии 6 сентября. Согласно регламенту парламента, осенняя сессия открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.
Как ранее заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, неделя ожидается насыщенной. Депутатам предстоит заслушать несколько отчетов: ежегодный отчет Национальной комиссии по коммуникациям, Национального банка Грузии, Общественного вещателя, Агентства конкуренции, а также отчет о выполнении госбюджета 2021 года.
Кроме того, во время осенней сессии парламента десятого созыва планируется инициирование и рассмотрение подготовленных рабочими группами, работающими над выполнением 12 рекомендаций ЕС, законопроектов.
Также, по словам спикера парламента, в связи с отбором Народного защитника инициированы поправки в регламент и на текущей неделе они также будут рассмотрены. Кроме того, будет рассмотрен пакет законопроектов в связи с присоединением Грузии к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.