Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220906/chto-reshili-na-zasedanii-soveta-assotsiatsii-gruziya-es-270162910.html
Что решили на заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС
Что решили на заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС
На Грузии лежит ответственность за свои амбиции и в продолжении выполнения реформ, заявил представитель ЕС 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T23:37+0400
2022-09-07T00:02+0400
грузия
политика
новости
ираклий гарибашвили
брюссель
грузия - ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/03/251057788_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f7e6046a4c0220b5c2ae11ff3d956dc.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Ответственность по выполнению 12 условий ЕС и преодолению поляризации лежит не только на правительстве Грузии, но и на всем политическом спектре, обществе и требует совместных усилий, заявил верховный представитель ЕС по вопросам политики безопасности и иностранным делам Жозеп Боррелль.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 сентября отправится в Брюссель для участия в седьмом заседании совета ассоциации Грузия-ЕС. В состав делегации под руководством премьера вошли министр экономики и устойчивого развития, вице-премьер Леван Давиташвили и глава МИД Илья Дарчиашвили.По его словам, после того, как Есросоюз признал европейскую перспективу Грузии он признал свою ответственность к дальнейшему укреплению отношений. В свою очередь на Грузии лежит ответственность за свои амбиции и в продолжении выполнения реформ."Когда речь идет о политической культуре, инклюзивности, демократических принципах, верховенстве закона, независимости судебной системы, свободе СМИ, все это наши основополагающие принципы. Грузия решила пойти по европейскому пути и взять на себя эту ответственность. Теперь необходимо срочно выполнить это обещание", - заявил Боррелль.По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Грузия с большой ответственностью относится к европейской перспективе и это ставит страну перед новой действительностью.Как подчеркнул Гарибашвили, "Грузия действительно чувствует себя полностью ответственной и приверженной всем 12 приоритетам".По его словам, сразу после решения Совета 1 июля был представлен конкретный план действий, в котором по каждому приоритету были прописаны конкретные сроки."Мы начали инклюзивный процесс, в который вовлечены различные политические группы, оппозиционные партии, правительство и гражданское общество, хотя должен отметить, что, к сожалению, некоторые политические партии в этом процессе не участвуют. Мы привержены полной реализации Соглашения об ассоциации, в котором сформулированы амбициозные цели", - заявил Гарибашвили.Оппозиция инициирует свои законопроекты по 12 условиям ЕС в сентябре &gt;&gt;Премьер Грузии еще раз призвал политические силы присоединиться к процессу, начатому правящей партией.Во время своего выступления верховный представитель ЕС заявил также о поддержке территориальной целостности Грузии.Кроме того, по словам Боррелля , сегодняшнее заседание Совета ассоциации ЕС-Грузия показывает, что отношения с Евросоюзом перешли на качественно высокий уровень и Грузия уверенно идет по европейскому пути.Грузинские НПО обвинили власти в атаке на гражданский сектор &gt;&gt;Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/03/251057788_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a825569d2bd3291140f4bfe9bde6fd71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, брюссель, грузия - ес
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, брюссель, грузия - ес

Что решили на заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС

23:37 06.09.2022 (обновлено: 00:02 07.09.2022)
© AFP 2022 / JOHN THYSЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / JOHN THYS
Подписаться на
Yandex newsTelegram
На Грузии лежит ответственность за свои амбиции и в продолжении выполнения реформ, заявил представитель ЕС
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Ответственность по выполнению 12 условий ЕС и преодолению поляризации лежит не только на правительстве Грузии, но и на всем политическом спектре, обществе и требует совместных усилий, заявил верховный представитель ЕС по вопросам политики безопасности и иностранным делам Жозеп Боррелль.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 сентября отправится в Брюссель для участия в седьмом заседании совета ассоциации Грузия-ЕС. В состав делегации под руководством премьера вошли министр экономики и устойчивого развития, вице-премьер Леван Давиташвили и глава МИД Илья Дарчиашвили.
"Над этим должны работать вместе все – не только правительство, но и все политические партии. Вот почему мы называем этот процесс инклюзивным процессом. Он должен отражать желание большинства населения связать свое будущее с Европейским союзом", - заявил Боррелль на брифинге после заседания совета ассоциации Грузия-ЕС.
По его словам, после того, как Есросоюз признал европейскую перспективу Грузии он признал свою ответственность к дальнейшему укреплению отношений. В свою очередь на Грузии лежит ответственность за свои амбиции и в продолжении выполнения реформ.
"Когда речь идет о политической культуре, инклюзивности, демократических принципах, верховенстве закона, независимости судебной системы, свободе СМИ, все это наши основополагающие принципы. Грузия решила пойти по европейскому пути и взять на себя эту ответственность. Теперь необходимо срочно выполнить это обещание", - заявил Боррелль.
По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Грузия с большой ответственностью относится к европейской перспективе и это ставит страну перед новой действительностью.
"Мы приняли европейскую перспективу вместе с большой ответственностью, мы это прекрасно понимаем, чтобы обеспечить максимальную политическую и экономическую совместимость с ЕвроСоюзом, это историческое решение задает нам совершенно новую целевую ориентацию и Грузия пребывает в совершенно новой реальности", - заявил премьер.
Как подчеркнул Гарибашвили, "Грузия действительно чувствует себя полностью ответственной и приверженной всем 12 приоритетам".
По его словам, сразу после решения Совета 1 июля был представлен конкретный план действий, в котором по каждому приоритету были прописаны конкретные сроки.
"Мы начали инклюзивный процесс, в который вовлечены различные политические группы, оппозиционные партии, правительство и гражданское общество, хотя должен отметить, что, к сожалению, некоторые политические партии в этом процессе не участвуют. Мы привержены полной реализации Соглашения об ассоциации, в котором сформулированы амбициозные цели", - заявил Гарибашвили.
Оппозиция инициирует свои законопроекты по 12 условиям ЕС в сентябре >>
Премьер Грузии еще раз призвал политические силы присоединиться к процессу, начатому правящей партией.
Во время своего выступления верховный представитель ЕС заявил также о поддержке территориальной целостности Грузии.
Кроме того, по словам Боррелля , сегодняшнее заседание Совета ассоциации ЕС-Грузия показывает, что отношения с Евросоюзом перешли на качественно высокий уровень и Грузия уверенно идет по европейскому пути.
Грузинские НПО обвинили власти в атаке на гражданский сектор >>
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0