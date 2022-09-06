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Что решили на заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС

Что решили на заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС

На Грузии лежит ответственность за свои амбиции и в продолжении выполнения реформ, заявил представитель ЕС 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Ответственность по выполнению 12 условий ЕС и преодолению поляризации лежит не только на правительстве Грузии, но и на всем политическом спектре, обществе и требует совместных усилий, заявил верховный представитель ЕС по вопросам политики безопасности и иностранным делам Жозеп Боррелль.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 сентября отправится в Брюссель для участия в седьмом заседании совета ассоциации Грузия-ЕС. В состав делегации под руководством премьера вошли министр экономики и устойчивого развития, вице-премьер Леван Давиташвили и глава МИД Илья Дарчиашвили.По его словам, после того, как Есросоюз признал европейскую перспективу Грузии он признал свою ответственность к дальнейшему укреплению отношений. В свою очередь на Грузии лежит ответственность за свои амбиции и в продолжении выполнения реформ."Когда речь идет о политической культуре, инклюзивности, демократических принципах, верховенстве закона, независимости судебной системы, свободе СМИ, все это наши основополагающие принципы. Грузия решила пойти по европейскому пути и взять на себя эту ответственность. Теперь необходимо срочно выполнить это обещание", - заявил Боррелль.По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Грузия с большой ответственностью относится к европейской перспективе и это ставит страну перед новой действительностью.Как подчеркнул Гарибашвили, "Грузия действительно чувствует себя полностью ответственной и приверженной всем 12 приоритетам".По его словам, сразу после решения Совета 1 июля был представлен конкретный план действий, в котором по каждому приоритету были прописаны конкретные сроки."Мы начали инклюзивный процесс, в который вовлечены различные политические группы, оппозиционные партии, правительство и гражданское общество, хотя должен отметить, что, к сожалению, некоторые политические партии в этом процессе не участвуют. Мы привержены полной реализации Соглашения об ассоциации, в котором сформулированы амбициозные цели", - заявил Гарибашвили.Оппозиция инициирует свои законопроекты по 12 условиям ЕС в сентябре >>Премьер Грузии еще раз призвал политические силы присоединиться к процессу, начатому правящей партией.Во время своего выступления верховный представитель ЕС заявил также о поддержке территориальной целостности Грузии.Кроме того, по словам Боррелля , сегодняшнее заседание Совета ассоциации ЕС-Грузия показывает, что отношения с Евросоюзом перешли на качественно высокий уровень и Грузия уверенно идет по европейскому пути.Грузинские НПО обвинили власти в атаке на гражданский сектор >>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.

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