https://sputnik-georgia.ru/20220905/oppozitsiya-initsiiruet-svoi-zakonoproekty-po-12-usloviyam-es-v-sentyabre-270090527.html
Оппозиция инициирует свои законопроекты по 12 условиям ЕС в сентябре
Оппозиция инициирует свои законопроекты по 12 условиям ЕС в сентябре
Власти и часть оппозиции не договорились о формате работы над рекомендациями, поэтому каждый пошел своим путем 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T13:18+0400
2022-09-05T13:18+0400
2022-09-05T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Часть оппозиции Грузии, которая отказалась от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей, инициирует свои законопроекты в парламенте до конца сентября, говорится в заявлении депутатов.Оппозиционеры работали в альтернативном формате почти все лето с участием представителей неправительственных организаций. Авторы заявления отметили, что реализация 12 условий ЕС и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является "историческим шансом и главной задачей Грузии".Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Оппозиционеров возмутило то, что власти, хоть и согласились с выполнением пункта о деолигаргихации, заявили, что поправки не затронут основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили, зато затронут основателей некоторых оппозиционных партий и критических СМИ.Еще одной оговоркой оппозиционеры назвали то, что, по словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии нет политизированного правосудия и в судах нет кланов. Оппоненты властей считают, что правящая партия пытается выполнить рекомендации ЕС, связанные с судом, путем "формального решения процессуальных вопросов".Кобахидзе пояснил, за что раскритиковал экс-посла ЕС в Грузии>>Третья оговорка, по мнению оппозиции, касается пункта о деполяризации. Власти отказались от конституционных изменений, согласованных при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В апреле 2021 года правящая партия и часть оппозиции подписали соглашение, которое стало неким компромиссом для завершения политического кризиса, длившегося несколько месяцев.В заявлении говорится, что для властей деполяризация - это лишь молчание оппозиционного спектра и критических СМИ, в том числе и касательно "антизападных посылов правительства".В заявлении также отмечено, что одним из основных посылов лидеров правящей партии населению было то, что получение статуса кандидата в ЕС связано со втягиванием Грузии в войну и открытием на ее территории второго фронта, а не с выполнением рекомендаций Еврокомиссии."Еще не поздно"- против НПО ISFED в Грузии могут возбудить уголовное дело>>Оппозиционеры выразили возмущение из-за отказа финансируемой из США неправительственной организации "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) в участии в организованном "Грузинской мечтой" рабочем процессе в парламенте.Там же с сожалением отмечено, что "Грузинская мечта" объявила бойкот парламентскому процессу и демонстративно закрыла двери зала для сессий". Именно из-за этого, по словам оппозиционеров, они запустили альтернативный процесс работы над рекомендациями Евросоюза."Процесс проходил инклюзивно, с широким привлечением неправительственного сектора, в отличие от практически однопартийного, непрозрачного и неинклюзивного процесса, организованного властью", - говорится в заявлении.Грузинская оппозиция допустила серьезные ошибки – мнение вице-спикера парламента>>Заявление подписали крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и партии "Стратегия Агмашенебели", "Лело" и "Республиканская партия", а также независимые депутаты - Тамар Кордзая, Тако Чарквиани, Армаз Ахвледиани, Шалва Шавгулидзе, Нато Чхеидзе.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, тамар кордзая, шалва шавгулидзе, тбилиси, сша, грузинская мечта, еврокомиссия
политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, тамар кордзая, шалва шавгулидзе, тбилиси, сша, грузинская мечта, еврокомиссия
Оппозиция инициирует свои законопроекты по 12 условиям ЕС в сентябре
Власти и часть оппозиции не договорились о формате работы над рекомендациями, поэтому каждый пошел своим путем
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Часть оппозиции Грузии, которая отказалась от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей, инициирует свои законопроекты в парламенте до конца сентября, говорится в заявлении депутатов.
Оппозиционеры работали в альтернативном формате почти все лето с участием представителей неправительственных организаций. Авторы заявления отметили, что реализация 12 условий ЕС и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является "историческим шансом и главной задачей Грузии".
"Большинство подготовленных нами инициатив соответствуют взглядам неправительственного сектора и соответствуют рекомендациям и заключениям Европейской комиссии, Венецианской комиссии, ОБСЕ/БДИПЧ и других международных организаций", - говорится в заявлении.
Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".
Оппозиционеров возмутило то, что власти, хоть и согласились с выполнением пункта о деолигаргихации, заявили, что поправки не затронут основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили, зато затронут основателей некоторых оппозиционных партий и критических СМИ.
Еще одной оговоркой оппозиционеры назвали то, что, по словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии нет политизированного правосудия и в судах нет кланов. Оппоненты властей считают, что правящая партия пытается выполнить рекомендации ЕС, связанные с судом, путем "формального решения процессуальных вопросов".
Третья оговорка, по мнению оппозиции, касается пункта о деполяризации. Власти отказались от конституционных изменений, согласованных при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В апреле 2021 года правящая партия и часть оппозиции подписали соглашение, которое стало неким компромиссом для завершения политического кризиса, длившегося несколько месяцев.
В заявлении говорится, что для властей деполяризация - это лишь молчание оппозиционного спектра и критических СМИ, в том числе и касательно "антизападных посылов правительства".
В заявлении также отмечено, что одним из основных посылов лидеров правящей партии населению было то, что получение статуса кандидата в ЕС связано со втягиванием Грузии в войну и открытием на ее территории второго фронта, а не с выполнением рекомендаций Еврокомиссии.
Оппозиционеры выразили возмущение из-за отказа финансируемой из США неправительственной организации "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) в участии в организованном "Грузинской мечтой" рабочем процессе в парламенте.
"Несмотря на позицию "Грузинской мечты", после получения рекомендаций мы потребовали созвать внеочередную сессию парламента Грузии, чтобы совместно с правящей партией согласовать общий план действий и начать работу по конкретным направлениям", - говорится в заявлении.
Там же с сожалением отмечено, что "Грузинская мечта" объявила бойкот парламентскому процессу и демонстративно закрыла двери зала для сессий".
Именно из-за этого, по словам оппозиционеров, они запустили альтернативный процесс работы над рекомендациями Евросоюза.
"Процесс проходил инклюзивно, с широким привлечением неправительственного сектора, в отличие от практически однопартийного, непрозрачного и неинклюзивного процесса, организованного властью", - говорится в заявлении.
Заявление подписали крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и партии "Стратегия Агмашенебели", "Лело" и "Республиканская партия", а также независимые депутаты - Тамар Кордзая, Тако Чарквиани, Армаз Ахвледиани, Шалва Шавгулидзе, Нато Чхеидзе.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.