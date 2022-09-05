https://sputnik-georgia.ru/20220905/oppozitsiya-initsiiruet-svoi-zakonoproekty-po-12-usloviyam-es-v-sentyabre-270090527.html

Оппозиция инициирует свои законопроекты по 12 условиям ЕС в сентябре

Оппозиция инициирует свои законопроекты по 12 условиям ЕС в сентябре

Власти и часть оппозиции не договорились о формате работы над рекомендациями, поэтому каждый пошел своим путем 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T13:18+0400

2022-09-05T13:18+0400

2022-09-05T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Часть оппозиции Грузии, которая отказалась от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей, инициирует свои законопроекты в парламенте до конца сентября, говорится в заявлении депутатов.Оппозиционеры работали в альтернативном формате почти все лето с участием представителей неправительственных организаций. Авторы заявления отметили, что реализация 12 условий ЕС и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является "историческим шансом и главной задачей Грузии".Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Оппозиционеров возмутило то, что власти, хоть и согласились с выполнением пункта о деолигаргихации, заявили, что поправки не затронут основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили, зато затронут основателей некоторых оппозиционных партий и критических СМИ.Еще одной оговоркой оппозиционеры назвали то, что, по словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии нет политизированного правосудия и в судах нет кланов. Оппоненты властей считают, что правящая партия пытается выполнить рекомендации ЕС, связанные с судом, путем "формального решения процессуальных вопросов".Кобахидзе пояснил, за что раскритиковал экс-посла ЕС в Грузии>>Третья оговорка, по мнению оппозиции, касается пункта о деполяризации. Власти отказались от конституционных изменений, согласованных при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В апреле 2021 года правящая партия и часть оппозиции подписали соглашение, которое стало неким компромиссом для завершения политического кризиса, длившегося несколько месяцев.В заявлении говорится, что для властей деполяризация - это лишь молчание оппозиционного спектра и критических СМИ, в том числе и касательно "антизападных посылов правительства".В заявлении также отмечено, что одним из основных посылов лидеров правящей партии населению было то, что получение статуса кандидата в ЕС связано со втягиванием Грузии в войну и открытием на ее территории второго фронта, а не с выполнением рекомендаций Еврокомиссии."Еще не поздно"- против НПО ISFED в Грузии могут возбудить уголовное дело>>Оппозиционеры выразили возмущение из-за отказа финансируемой из США неправительственной организации "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) в участии в организованном "Грузинской мечтой" рабочем процессе в парламенте.Там же с сожалением отмечено, что "Грузинская мечта" объявила бойкот парламентскому процессу и демонстративно закрыла двери зала для сессий". Именно из-за этого, по словам оппозиционеров, они запустили альтернативный процесс работы над рекомендациями Евросоюза."Процесс проходил инклюзивно, с широким привлечением неправительственного сектора, в отличие от практически однопартийного, непрозрачного и неинклюзивного процесса, организованного властью", - говорится в заявлении.Грузинская оппозиция допустила серьезные ошибки – мнение вице-спикера парламента>>Заявление подписали крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и партии "Стратегия Агмашенебели", "Лело" и "Республиканская партия", а также независимые депутаты - Тамар Кордзая, Тако Чарквиани, Армаз Ахвледиани, Шалва Шавгулидзе, Нато Чхеидзе.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, тамар кордзая, шалва шавгулидзе, тбилиси, сша, грузинская мечта, еврокомиссия