https://sputnik-georgia.ru/20220906/novoe-pravilo-izbraniya-ombudsmena--parlament-rassmotrit-popravki-v-uskorennom-rezhime-270134987.html

Избрание омбудсмена Грузии – парламент рассмотрит поправки в ускоренном режиме

Избрание омбудсмена Грузии – парламент рассмотрит поправки в ускоренном режиме

Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T12:53+0400

2022-09-06T12:53+0400

2022-09-06T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению в ускоренном порядке поправок в регламент, касающихся процедуры избрания Народного защитника.В регламенте парламента будет определено временное правило, которое будет распространятся на тех кандидатов, из которых законодательный орган будет выбирать омбудсмена в декабре 2022 года.Рассмотрение проекта проходит в парламентском комитете по правам человека, заключение которого является обязательным. Предположительно, сегодня же проект поправок будет вынесен на пленарное заседание.Согласно временному правилу, председатель парламента издает приказ и кандидатуры на пост омбудсмена будут представлены депутатам именно в том порядке, который будет определен приказом спикера.В регламенте парламента Грузии вводят временную норму для избрания омбудсмена>>Согласно приказу главы парламента, до представления кандидатуры будут оценены гражданским сектором, в том числе представителями профессиональных и академических кругов.Кроме того, будут учитываться общие критерии оценки кандидата, подразумевающие независимость, беспристрастность, добросовестность, высокую репутацию, соответствующие профессиональные знания и практический опыт в области прав человека и основных свобод.Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов.Ранее председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что парламентское большинство не выдвинет свою кандидатуру народного защитника.При этом он назвал условие, в случае которого "Грузинская мечта" все-таки оставит за собой право на выдвижение кандидата в омбудсмены. Это произойдет в случае искусственного блокирования процесса и саботажа, если оппозиционные субъекты "сговорятся между собой" и не представят ни одного кандидата.В свою очередь, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" назвал инициативу "Грузинской мечты" в связи с отбором Народного защитника "мошеннической схемой".Страсти вокруг Народного защитника – "Грузинская мечта" готова на компромисс>>Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.

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политика, грузия, новости, нино ломджария, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, sputnik