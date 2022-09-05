https://sputnik-georgia.ru/20220905/v-reglamente-parlamenta-gruzii-vvodyat-vremennuyu-normu-dlya-izbraniya-ombudsmena-269985168.html

В регламенте парламента Грузии вводят временную норму для избрания омбудсмена

В регламенте парламента Грузии вводят временную норму для избрания омбудсмена

Представленные кандидатуры будут оценены гражданским сектором, в том числе представителями профессиональных и академических кругов 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T09:01+0400

2022-09-05T09:01+0400

2022-09-05T09:01+0400

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. С целью избрания Народного защитника Грузии в регламенте парламента будет определено временное правило, которое будет распространятся на тех кандидатов, из которых законодательный орган будет выбирать омбудсмена в декабре.Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов.По информации Первого канала, с учетом временного правила, председатель парламента издает приказ, и кандидатуры на пост омбудсмена будут представлены законодательному органу именно в том порядке, который будет определен приказом спикера.Кого представят на пост Народного защитника Грузии? В парламенте стартуют консультации >>Согласно приказа главы парламента, представленные кандидатуры будут оценены гражданским сектором, в том числе представителями профессиональных и академических кругов.Кроме того, будут учитываться общие критерии оценки кандидата, подразумевающие независимость, беспристрастность, добросовестность, высокую репутацию, соответствующие профессиональные знания и практический опыт в области прав человека и основных свобод.Ранее председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что парламентское большинство не выдвинет кандидатуру народного защитника."Грузинская мечта" отказалась выдвигать своего кандидата на пост народного защитника >>При этом он назвал условие, в случае которого "Грузинская мечта" все-таки оставит за собой право на выдвижение кандидата в омбудсмены. Это произойдет в случае искусственного блокирования процесса и саботажа, если оппозиционные субъекты "сговорятся между собой" и не представят ни одного кандидата.В свою очередь, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" назвал инициативу "Грузинской мечты" в связи с отбором Народного защитника "мошеннической схемой".Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Страсти вокруг Народного защитника – "Грузинская мечта" готова на компромисс >>Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, нино ломджария, народный защитник грузии, омбудсмен, парламент грузии