https://sputnik-georgia.ru/20220906/spiker-parlamenta-gruzii-nazval-prichinu-otkaza-uchastiya-v-konferentsii-makkeyna-270163070.html
Спикер парламента Грузии назвал причину отказа участия в конференции Маккейна
Спикер парламента Грузии назвал причину отказа участия в конференции Маккейна
Кто считает себя другом грузинского народа, обязан фокусироваться на том, чтобы радикальная повестка дня не была поощрена, заявил спикер 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T23:57+0400
2022-09-06T23:57+0400
2022-09-07T00:02+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Предоставление трибуны радикальных группам поощряет радикализм – а моя ответственность не поощрять радикальную повестку дня, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Так спикер прокомментировал причину отказа от участия в Тбилисской международной конференции, которая проводится ежегодно с 2014 года. Ее организуют Институт международного лидерства Маккейна, Институт Джорджа Буша и "Центр исследований экономической политики" (EPRC). Наряду с грузинскими политиками, участие в форуме принимают американские эксперты, дипломаты и депутаты Европарламента.По его словам, на панели конференции представлены радикальные политические группы, которые оставили парламентские мандаты, по сей день не признают легитимность парламента и которые говорят о смене режима."Это радикальная повестка дня. Предоставление трибуны радикальным группам поощряет радикализм. Это причина, из-за которой я не принял участия. Моя ответственность не поощрять радикальную повестку дня", - отметил Папуашвили."Сборище лузеров" - вице-премьер Грузии раскритиковала оппозицию >>В этом году конференция проводится в Тбилиси 5-6 сентября и посвящена ситуации на Украине. Среди участников есть западные политики, которые резко критикуют власти Грузии. В их числе европарламментарий Виола фон Крамон, которая в понедельник заявила, что всем странам, которые хотят стать членами Евросоюза, необходима деолигархизация.Фон Крамон считает, что у Грузии есть эта проблема. Она также отметила, что развивающиеся за последнее время события в Грузии вызывают тревогу. По ее словам, в плане демократии нежелательно иметь в стране такого богатого бизнесмена, как Бидзина Иванишвили, который влияет на всю структуру.В ответ исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Калаздзе назвал врагами Грузии тех европарламентариев, которые говорят о деолигархизации. При этом Каладзе отметил, что Иванишвили является меценатом, который внес огромный вклад в развитие Грузии."Это больше, чем рэкет" - Каладзе о проблемах Иванишвили с Credit Suisse >>Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что нет ни единого факта его участия в грузинской политике. По словам Гарибашвили, главным "доказательством" олигархического правления в Грузии называют лишь то обстоятельство, что он и несколько передовых членов правящей команды пришли в политику благодаря Иванишвили.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, бидзина иванишвили
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, бидзина иванишвили
Спикер парламента Грузии назвал причину отказа участия в конференции Маккейна
23:57 06.09.2022 (обновлено: 00:02 07.09.2022)
Кто считает себя другом грузинского народа, обязан фокусироваться на том, чтобы радикальная повестка дня не была поощрена, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Предоставление трибуны радикальных группам поощряет радикализм – а моя ответственность не поощрять радикальную повестку дня, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Так спикер прокомментировал причину отказа от участия в Тбилисской международной конференции, которая проводится ежегодно с 2014 года. Ее организуют Институт международного лидерства Маккейна, Институт Джорджа Буша и "Центр исследований экономической политики" (EPRC). Наряду с грузинскими политиками, участие в форуме принимают американские эксперты, дипломаты и депутаты Европарламента.
"Думаю, что все, кто считает себя другом грузинского народа, обязан фокусироваться на том, чтобы радикальная повестка дня не была поощрена. Предоставление трибуны радикальных группам поощряет и делает радикализм нормой, что вредит грузинскому народу", - заявил Папуашвили.
По его словам, на панели конференции представлены радикальные политические группы, которые оставили парламентские мандаты, по сей день не признают легитимность парламента и которые говорят о смене режима.
"Это радикальная повестка дня. Предоставление трибуны радикальным группам поощряет радикализм. Это причина, из-за которой я не принял участия. Моя ответственность не поощрять радикальную повестку дня", - отметил Папуашвили.
В этом году конференция проводится в Тбилиси 5-6 сентября и посвящена ситуации на Украине. Среди участников есть западные политики, которые резко критикуют власти Грузии. В их числе европарламментарий Виола фон Крамон, которая в понедельник заявила, что всем странам, которые хотят стать членами Евросоюза, необходима деолигархизация.
Фон Крамон считает, что у Грузии есть эта проблема. Она также отметила, что развивающиеся за последнее время события в Грузии вызывают тревогу. По ее словам, в плане демократии нежелательно иметь в стране такого богатого бизнесмена, как Бидзина Иванишвили, который влияет на всю структуру.
В ответ исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Калаздзе назвал врагами Грузии тех европарламентариев, которые говорят о деолигархизации. При этом Каладзе отметил, что Иванишвили является меценатом, который внес огромный вклад в развитие Грузии.
Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что нет ни единого факта его участия в грузинской политике. По словам Гарибашвили, главным "доказательством" олигархического правления в Грузии называют лишь то обстоятельство, что он и несколько передовых членов правящей команды пришли в политику благодаря Иванишвили.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.