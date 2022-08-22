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"Это больше, чем рэкет" - Каладзе о проблемах Иванишвили с Credit Suisse
"Это больше, чем рэкет" - Каладзе о проблемах Иванишвили с Credit Suisse
Принятое решение о приостановке финансирования является совершенно незаконным, заявил мэр Тбилиси 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T16:02+0400
2022-08-22T17:19+0400
грузия
новости
политика
credit suisse
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сингапур
швейцария
бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал рэкетом действия швейцарского банка Credit Suisse в отношении своего клиента экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.Глобальный судебный процесс, инициированный миллиардером и основателем правящей партии "Грузинская мечта" Иванишвили против Credit Suisse и его подразделений, ведется много лет. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, а во втором - об отказе трастов осуществлять запрашиваемые транзакции."Безусловно, это рэкет, может и больше… Почему они это делают?! У человека годами были эти деньги в конкретном банке, и как обычно, без всяких препятствий мог перечислять эти деньги, использовать их по необходимости. В один прекрасный день совершенно незаконно без всяких разъяснений было принято решение о приостановке финансирования, что вызывает большие вопросы", - заявил Каладзе журналистам.Адвокат: дело Иванишвили против швейцарского банка не является государственным &gt;&gt;Дело против Credit Suisse LifeПосле продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Депозит в размере 755 миллионов долларов Иванишвили внес в офис Credit Suisse Life на Бермудских островах. Этот взнос был в форме "страховой премии", и швейцарский банк отвечал за его вложение.В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических действий.Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.MKD Law: трасты Credit Suisse не отвечают на письма представителей Иванишвили &gt;&gt;В 2016 году было открыто дело о мошенничестве против экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.Верховный суд Бермудских островов обязал швейцарскую страховую компанию Credit Suisse Life выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам - 607 350 000 долларов. Решение последовало за мартовским постановлением, согласно которому CS Life несет ответственность за непринятие надлежащих мер для предотвращения мошенничества и ненадлежащее управление счетами.Иванишвили планирует перевести тяжбу с Credit Suisse на более высокий уровень &gt;&gt;Суд удовлетворил ходатайство защиты вкладчиков и обязал Credit Suisse Life депонировать деньги на специально отведенный счет в одном из швейцарских банков. Непосредственно пострадавшие вкладчики пока не смогут получить деньги, так как Credit Suisse Life подал апелляцию.Иванишвили VS трастыВ начале мая Иванишвили подал в суд Гернси на трастовую компанию Green Vals Trust из-за ограничения доступа Иванишвили к его активам и распоряжения ими.Эти финансовые активы изначально были в Credit Suisse, но после обнаружения мошенничества Иванишвили решил перенести их в другой банк. Хотя из-за текущего судебного разбирательства и из-за ограничений, связанных с изменением ответственного за управление деньгами субъекта, эти финансовые активы вновь остались под управлением Green Vals Trust.Иванишвили против "дочки" Credit Suisse - адвокат рассказал об успехах в суде &gt;&gt;Эти деньги не оспариваются ни на Бермудах, ни в Сингапуре, ни в Швейцарии, соответственно, как говорит защита Иванишвили, он имеет полное право распоряжаться ими. Несмотря на многочисленные запросы, Green Vals Trust полностью ограничил Иванишвили доступ к его деньгам.Что касается трастовой компании Mandalay Trust, она управляет активами Иванишвили непосредственно в банке Credit Suisse.Когда первый этап судебного спора на Бермудах завершился, банк подтвердил, что Иванишвили может распоряжаться деньгами, но, несмотря на требования экс-премьера Грузии, Mandalay Trust воздерживается от перечисления денег.Иванишвили подал иск против Mandalay Trust в суд Сингапура.
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грузия, новости, политика, credit suisse, каха каладзе, сингапур, швейцария, бидзина иванишвили
грузия, новости, политика, credit suisse, каха каладзе, сингапур, швейцария, бидзина иванишвили

"Это больше, чем рэкет" - Каладзе о проблемах Иванишвили с Credit Suisse

16:02 22.08.2022 (обновлено: 17:19 22.08.2022)
© Tbilisi City HallКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2022
© Tbilisi City Hall
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Принятое решение о приостановке финансирования является совершенно незаконным, заявил мэр Тбилиси
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал рэкетом действия швейцарского банка Credit Suisse в отношении своего клиента экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.
Глобальный судебный процесс, инициированный миллиардером и основателем правящей партии "Грузинская мечта" Иванишвили против Credit Suisse и его подразделений, ведется много лет. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, а во втором - об отказе трастов осуществлять запрашиваемые транзакции.
"Безусловно, это рэкет, может и больше… Почему они это делают?! У человека годами были эти деньги в конкретном банке, и как обычно, без всяких препятствий мог перечислять эти деньги, использовать их по необходимости. В один прекрасный день совершенно незаконно без всяких разъяснений было принято решение о приостановке финансирования, что вызывает большие вопросы", - заявил Каладзе журналистам.
Адвокат: дело Иванишвили против швейцарского банка не является государственным >>

Дело против Credit Suisse Life

После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Депозит в размере 755 миллионов долларов Иванишвили внес в офис Credit Suisse Life на Бермудских островах. Этот взнос был в форме "страховой премии", и швейцарский банк отвечал за его вложение.
В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических действий.
Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.
MKD Law: трасты Credit Suisse не отвечают на письма представителей Иванишвили >>
В 2016 году было открыто дело о мошенничестве против экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.
В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.
Верховный суд Бермудских островов обязал швейцарскую страховую компанию Credit Suisse Life выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам - 607 350 000 долларов. Решение последовало за мартовским постановлением, согласно которому CS Life несет ответственность за непринятие надлежащих мер для предотвращения мошенничества и ненадлежащее управление счетами.
Иванишвили планирует перевести тяжбу с Credit Suisse на более высокий уровень >>
Суд удовлетворил ходатайство защиты вкладчиков и обязал Credit Suisse Life депонировать деньги на специально отведенный счет в одном из швейцарских банков. Непосредственно пострадавшие вкладчики пока не смогут получить деньги, так как Credit Suisse Life подал апелляцию.

Иванишвили VS трасты

В начале мая Иванишвили подал в суд Гернси на трастовую компанию Green Vals Trust из-за ограничения доступа Иванишвили к его активам и распоряжения ими.
Эти финансовые активы изначально были в Credit Suisse, но после обнаружения мошенничества Иванишвили решил перенести их в другой банк. Хотя из-за текущего судебного разбирательства и из-за ограничений, связанных с изменением ответственного за управление деньгами субъекта, эти финансовые активы вновь остались под управлением Green Vals Trust.
Иванишвили против "дочки" Credit Suisse - адвокат рассказал об успехах в суде >>
Эти деньги не оспариваются ни на Бермудах, ни в Сингапуре, ни в Швейцарии, соответственно, как говорит защита Иванишвили, он имеет полное право распоряжаться ими. Несмотря на многочисленные запросы, Green Vals Trust полностью ограничил Иванишвили доступ к его деньгам.
Что касается трастовой компании Mandalay Trust, она управляет активами Иванишвили непосредственно в банке Credit Suisse.
Когда первый этап судебного спора на Бермудах завершился, банк подтвердил, что Иванишвили может распоряжаться деньгами, но, несмотря на требования экс-премьера Грузии, Mandalay Trust воздерживается от перечисления денег.
Иванишвили подал иск против Mandalay Trust в суд Сингапура.
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