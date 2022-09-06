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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T07:01+0400

2022-09-06T07:01+0400

2022-09-06T07:26+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,66% и составила 86,9 доллара с доходностью 6,88%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,26%, торги закрылись с доходностью 4,29% по цене 101,5 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 94,3 пункта с доходностью 10,25%, за неделю цена не изменилась.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 1,14% и составила 83,52 пункта, доходность составила 7,56%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась 1,45% и составила 20,35 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 492 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 20,15-21,25 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,93% и составила 6,88 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 209 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,7-6,95 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 3,02% до 17,36 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 232 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 17,06-18,0 фунта за акцию.

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации