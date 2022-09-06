https://sputnik-georgia.ru/20220906/vklyuchenie-ivanishvili-v-sanktsionnyy-spisok-nespravedlivo--vitse-spiker-parlamenta-270158660.html

Включение Иванишвили в санкционный список несправедливо – вице-спикер парламента

Включение Иванишвили в санкционный список несправедливо – вице-спикер парламента

Иванишвили является человеком, который сменил насильственную власть "Национального движения" путем демократических выборов, заявил депутат 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T22:23+0400

2022-09-06T22:23+0400

2022-09-06T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Введение санкций в отношении грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили несправедливо и противоречит международным принципам, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.Ранее член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе заявила, что Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции включило Иванишвили и его ближайшее окружение в санкционный список.При этом, вице-спикер назвал абсурдными разговоры оппозиции о санкциях. По словам Талаквадзе, говорить о санкциях имеет смысл лишь тогда, когда это справедливо."Иванишвили является человеком, который сменил насильственную власть "Национального движения" путем демократических выборов. Оппозиция постоянно говорит о санкциях в отношении Иванишвили. Безусловно, они очень хотят, чтобы за их заявлениями последовала хоть какая-то реакция. Но факт, что Иванишвили является человеком, который сменил насильственную власть "Национального движения" путем демократических выборов", - отметил он.Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили - "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Украина требует ввести санкции против Иванишвили - ответ правящей в Грузии партии >>Ранее адвокат бизнесмена Виктор Кипиани сказал, что Иванишвили спокойно относится к вопросу возможного введения против него санкций.При этом он отметил, что Иванишвили уже практически с 4 марта ощущает на себе санкции, так как не может получить свои деньги от швейцарского банка.Отношения Иванишвили с Credit SuisseГлобальный судебный процесс, инициированный основателем правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьером Грузии Иванишвили против Credit Suisse и его подразделений, ведется много лет.В одном случае речь идет о возмещении ущерба из-за мошенничества, а во втором - об отказе трастового фонда Green Vals Trust, учрежденного Credit Suisse, осуществить запрашиваемые с 4 марта выплаты. Иванишвили подал в суд на траст в начале мая.После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Депозит в размере 755 миллионов долларов Иванишвили внес в офис Credit Suisse Life на Бермудских островах. Этот взнос был в форме "страховой премии", и швейцарский банк отвечал за его вложение.В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических.Credit Suisse принял субъективные решения в отношении Иванишвили – вице-премьер Грузии >>Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.В 2016 году было открыто дело о мошенничестве против экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой."Это больше, чем рэкет" - Каладзе о проблемах Иванишвили с Credit Suisse >>Что касается отказа трастового фонда Green Vals Trust, созданного Credit Suisse, он обосновал задержку выплаты "геополитической обстановкой в Восточной Европе".Эти финансовые активы изначально были в Credit Suisse, но после обнаружения мошенничества, Иванишвили решил перенести их в другой банк. Хотя из-за текущего судебного разбирательства и из-за ограничений, связанных с изменением ответственного за управление деньгами субъекта, эти финансовые активы вновь остались под управлением траста Credit Suiss.Речь идет о трастовой компании, созданной в юрисдикции острова Гернси.Пятого июля Credit Suisse отправил Иванишвили письмо, в котором говорится о резолюции Европарламента и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк, и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, арчил талаквадзе, украина, credit suisse