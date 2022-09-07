https://sputnik-georgia.ru/20220907/vsemirnaya-turisticheskaya-organizatsiya-pomozhet-gruzii-privlech-investitsii-270164724.html
Всемирная туристическая организация поможет Грузии привлечь инвестиции
Всемирная туристическая организация поможет Грузии привлечь инвестиции
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июле 2022 года выросло на 214,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T07:01+0400
2022-09-07T07:01+0400
2022-09-07T07:01+0400
грузия
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туризм
unwto
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) поможет Грузии в повышении качества образования в туристической сфере, а также в привлечении иностранных инвестиций и внедрения инноваций, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.Вопрос повышения квалификации кадров, занятых в туристической сфере Грузии, а также приоритетные направления текущего и дальнейшего сотрудничества Грузии с UNWTO обсудили в ходе встречи главы Минэкономики Левана Давиташвили с генсеком организации Зурабом Пололикашвили.В ходе встречи была положительно оценена динамика восстановления туристического сектора Грузии, который является одним из самых высоких в регионе. Отмечено, что с начала 2022 года доходы, полученные от туризма, достигли рекордного уровня. Так, в июле доход от туризма составил 476,1 миллиона долларов, что на 131,9% выше показателя за прошлый год и на 20,4% больше, чем в июле 2019 года.Доходы от туризма в Грузии с начала года выросли в три раза >>Было сказано, что нынешние положительные тенденции в сфере обусловлены экономической политикой правительства Грузии, а также эффективной деятельностью Минэкономики и Национальной администрации туризма на потенциальных целевых рынках.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июле 2022 года выросло на 214,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев с начала года страна приняла 2,3 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 47,2%.Число туристов из России в Грузию выросло почти в шесть раз >>Доходы Грузии от международных путешественников за семь месяцев 2022 года составили 1,6 миллиарда долларов, на 220,5% чем в январе-июле 2021года. Кроме того, доходы восстановлены на 87,4% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
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грузия, экономика, туризм, unwto, леван давиташвили, зураб пололикашвили, новости
грузия, экономика, туризм, unwto, леван давиташвили, зураб пололикашвили, новости
Всемирная туристическая организация поможет Грузии привлечь инвестиции
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июле 2022 года выросло на 214,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) поможет Грузии в повышении качества образования в туристической сфере, а также в привлечении иностранных инвестиций и внедрения инноваций, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.
Вопрос повышения квалификации кадров, занятых в туристической сфере Грузии, а также приоритетные направления текущего и дальнейшего сотрудничества Грузии с UNWTO обсудили в ходе встречи главы Минэкономики Левана Давиташвили с генсеком организации Зурабом Пололикашвили.
В ходе встречи была положительно оценена динамика восстановления туристического сектора Грузии, который является одним из самых высоких в регионе. Отмечено, что с начала 2022 года доходы, полученные от туризма, достигли рекордного уровня. Так, в июле доход от туризма составил 476,1 миллиона долларов, что на 131,9% выше показателя за прошлый год и на 20,4% больше, чем в июле 2019 года.
Было сказано, что нынешние положительные тенденции в сфере обусловлены экономической политикой правительства Грузии, а также эффективной деятельностью Минэкономики и Национальной администрации туризма на потенциальных целевых рынках.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
По статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июле 2022 года выросло на 214,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев с начала года страна приняла 2,3 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 47,2%.
Доходы Грузии от международных путешественников за семь месяцев 2022 года составили 1,6 миллиарда долларов, на 220,5% чем в январе-июле 2021года. Кроме того, доходы восстановлены на 87,4% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.