https://sputnik-georgia.ru/20220908/gruziya-i-mvf-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-270257198.html
Грузия и МВФ обсудили вопросы сотрудничества
Грузия и МВФ обсудили вопросы сотрудничества
Миссия МВФ обсуждает в Грузии текущую экономическую ситуацию в стране, основные фискальные и макроэкономические параметры на 2022 год 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T19:36+0400
2022-09-08T19:36+0400
2022-09-08T20:22+0400
грузия
новости
экономика
международный валютный фонд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270256770_0:104:2049:1256_1920x0_80_0_0_891b6ea3adfe99bc9c45634fc9184a9a.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Вопросы реализации реформ госпредприятий и управления госфинансами в Грузии обсудил министр финансов Лаша Хуцишвили с руководителем миссии Международного валютного фонда Джеймсом Джонсом, сообщает пресс-служба Минфина.Миссия МВФ во главе с Джонсом находится в Грузии с рабочим визитом.Стороны обсудили вопросы сотрудничества Грузии и МВФ. Кроме того, на встрече обсуждалась текущая экономическая ситуация в стране, основные фискальные и макроэкономические параметры на 2022 год, внимание было уделено влиянию событий на Украине на регион и мир.МВФ продолжит поддержку Грузии в реализации экономических и структурных реформ >>Также в ходе встречи затронули и положительную тенденцию роста грузинской экономики. В частности, рост ВВП в июле 2022 года составил 9,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за семь месяцев с начала года составляет 10,3%.В ходе встречи было отмечено, что увеличились показатели экспорта, инвестиций и туризма, что обеспечивает высокий экономический рост в стране.МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).Грузия получит первый транш нового кредита МВФ >>Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Миссия МВФ пробудет в Грузии до 14 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270256770_73:0:1748:1256_1920x0_80_0_0_66d5aa42ebbc6a8448a4cc919fc9c100.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, международный валютный фонд
грузия, новости, экономика, международный валютный фонд
Грузия и МВФ обсудили вопросы сотрудничества
19:36 08.09.2022 (обновлено: 20:22 08.09.2022)
Миссия МВФ обсуждает в Грузии текущую экономическую ситуацию в стране, основные фискальные и макроэкономические параметры на 2022 год
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Вопросы реализации реформ госпредприятий и управления госфинансами в Грузии обсудил министр финансов Лаша Хуцишвили с руководителем миссии Международного валютного фонда Джеймсом Джонсом, сообщает пресс-служба Минфина.
Миссия МВФ во главе с Джонсом находится в Грузии с рабочим визитом.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества Грузии и МВФ. Кроме того, на встрече обсуждалась текущая экономическая ситуация в стране, основные фискальные и макроэкономические параметры на 2022 год, внимание было уделено влиянию событий на Украине на регион и мир.
Также в ходе встречи затронули и положительную тенденцию роста грузинской экономики. В частности, рост ВВП в июле 2022 года составил 9,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за семь месяцев с начала года составляет 10,3%.
В ходе встречи было отмечено, что увеличились показатели экспорта, инвестиций и туризма, что обеспечивает высокий экономический рост в стране.
МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.
Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).
Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.
Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.
Миссия МВФ пробудет в Грузии до 14 сентября.