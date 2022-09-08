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Грузия и МВФ обсудили вопросы сотрудничества

Грузия и МВФ обсудили вопросы сотрудничества

Миссия МВФ обсуждает в Грузии текущую экономическую ситуацию в стране, основные фискальные и макроэкономические параметры на 2022 год 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T19:36+0400

2022-09-08T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Вопросы реализации реформ госпредприятий и управления госфинансами в Грузии обсудил министр финансов Лаша Хуцишвили с руководителем миссии Международного валютного фонда Джеймсом Джонсом, сообщает пресс-служба Минфина.Миссия МВФ во главе с Джонсом находится в Грузии с рабочим визитом.Стороны обсудили вопросы сотрудничества Грузии и МВФ. Кроме того, на встрече обсуждалась текущая экономическая ситуация в стране, основные фискальные и макроэкономические параметры на 2022 год, внимание было уделено влиянию событий на Украине на регион и мир.МВФ продолжит поддержку Грузии в реализации экономических и структурных реформ >>Также в ходе встречи затронули и положительную тенденцию роста грузинской экономики. В частности, рост ВВП в июле 2022 года составил 9,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за семь месяцев с начала года составляет 10,3%.В ходе встречи было отмечено, что увеличились показатели экспорта, инвестиций и туризма, что обеспечивает высокий экономический рост в стране.МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).Грузия получит первый транш нового кредита МВФ >>Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена ​​на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Миссия МВФ пробудет в Грузии до 14 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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